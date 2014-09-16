حجت الاسلام محمدرضا میدانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اولویت مصرف زکات برای محرومین است و باید به این امر توجه کرد که زکات یکی از راهکارها برای رفع مشکلات اقتصادی خانوارهای تهی دست جامعه بوده بنابراین باید فرهنگسازی لازم نسبت به جمع آوری زکات در جامعه صورت گیرد.

وی با اعلام اینکه طی سال گذشته 18 میلیارد تومان زکات در خراسان رضوی جمع آوری شده است، ادامه داد: از ابتدای سال جاری تاکنون نیز بیش از 15 میلیارد تومان زکات در دو بخش مستحبی و واجب در این استان جمع آوری شده است.

رئیس اجرایی اداره زکات کمیته امداد خراسان رضوی یادآور شد: با افزایش درآمد حاصل از جمع آوری زکات می توان قسمتی از مشکلات معیشتی خانواده های تحت پوشش کمیته امداد را برطرف کرد و این نهاد تاکنون از طریق وجوه زکات توانسته در راستای رفع مشکلات و نیازهای محرومین و توانمندسازی آنان گام های محکمی را بردارد.

حجت الاسلام میدانی تصریح کرد: زکات در قرآن کریم دارای اهمیت و جایگاه والایی است زیرا توجه به این مسئله سبب تزکیه نفس، سلامت روح، حل مسائل مادی فقرا و برابری میان افراد مختلف در جامعه می شود.

وی با اعلام اینکه فرهنگسازی و فعالیت‌های تبلیغاتی گسترده ای برای ترویج و نهادینه کردن این سنت حسنه الهی در خراسان رضوی انجام گرفته افزود: این اقدامات تبلیغی سبب افزایش مشارکت مردم در زمینه پرداخت زکات شده است، لذا اقشار مختلف جامعه با پرداخت زکات می‌توانند به رفع پدیده فقر مالی کمک فراوانی کنند.