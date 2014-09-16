به گزارش خبرنگار مهر، صولت مرتضوی، صبح سه شنبه در جلسه شورای شهر مشهد با ارائه گزارش از مصوبات سفر رئیس جمهور به مشهد، اظهار کرد: امروز گفتمان حاشیه شهر مشهد ملی شده و در سفر اخیر رئیس جمهور نیز مصوب شد تا طرح ساماندهی حاشیه شهر مشهد ظرف مدت یک ماه توسط وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی و شهرداری مشهد تهیه شود.

وی با اعلام اینکه سفر رئیس جمهور به پایتخت معنوی دارای برکات فراوانی بود، افزود: در جلسه هیئت دولت در سفر رئیس جمهور به مشهد برای خط دو قطار شهری در سال جاری مبلغ 98 میلیارد تومان و 100 میلیارد تومان نیز برای تکمیل خط یک مصوب شده است.

شهردار مشهد یادآور شد: بازسازی ناوگان تاکسیرانی از دیگر مصوبات جلسه هیئت دولت بود که بر این اساس توافق نامه ای با بانک مرکزی مبادله و مقرر شد پنج هزار خودروی سمند در اختیار تاکسیرانان مشهدی قرار گیرد.

مرتضوی بیان کرد: همچنین مقرر شد تا 240 دستگاه اتوبوس به ناوگان اتوبوسرانی مشهد اضافه شود که 50 درصد هزینه آن را دولت و 50 درصد را شهرداری می پردازد.

وی از راه اندازی شبکه ملی زیارت در مشهد نیز خبر داد و افزود: شهرداری مشهد این آمادگی را دارد تا از صفر تا صد این شبکه را راه اندازی کند به شرط آنکه بازرگانی آن در اختیار شهرداری قرار گیرد که صدا و سیما و استاندار خراسان رضوی با این موضوع موافقت نکردند.

شهردار مشهد ادامه داد: در حال حاضر مقرر شد تا هریک از دستگاه های اجرایی استان با پرداخت سهم خود به تامین منابع برای راه اندازی شبکه ملی زیارت اقدام کنند که در نهایت پس از ابلاغ صورت جلسه به دستگاه ها باید شهرداری و آستان قدس رضوی هر یک مبلغ 4 میلیارد تومان و صدا و سیمای خراسان رضوی 2 میلیارد تومان برای راه اندازی این شبکه اختصاص دهند.

مرتضوی تصریح کرد: البته پرداخت 4 میلیارد تومان از سوی شهرداری مشهد مشروط به راه اندازی این شبکه خواهد بود.

به گفته وی هنوز صورت جلسه ای به دستگاه ها در خصوص این شبکه ابلاغ نشده اما شهرداری و شورای شهر مشهد از راه اندازی شبکه ملی زیارت استقبال می کنند.