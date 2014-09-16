به گزارش خبرنگار مهر، شهاب شهیدانی دوشنبه شب در نشست تخصصی " شرحی بر آثار و احوال علیرضا عباسی" که در محل پژوهشکده هنرهای سنتی – اسلامی برگزار شد افزود: کتابت قرآن و کتیبه نگاری از جمله افتخارات بی بدیل خوشنویسان به شمار می رفته است به همین سب رابطه ظریفی میان این دو حیطه خوشنویسی وجود داشته است.

وی ادامه داد: ولی تاکنون این دو موضوع کمتر مورد مقایسه و مطالعه جدی قرار گرفته است و اگر بنا به تاثیر و تاثرات بصری هر دو حیطه باشد ، تقریبا مورد تحلیل واقع نشده است.

این هنرمند و استاد دانشگاه بیان داشت: اوج شکوفایی هنرمندان خوشنویس را می توان در قرن 10 الی 11 هجری قمری شاهد بود چنانچه از خوشنویسی با عنوان یک قدرت یاد می شد

وی نقش و جایگاه مکتب تبریز را در شناساندن هر چه بیشتر علیرضا عباسی بسیار مهم دانست و بیان داشت: یکی از ویژگی های بارز خوشنویسی این دوره در ارتباط با علیرضا عباسی دستاورد مکتب تبریزکه علیرضا عباسی در گام نخست پرورش یافته این مکتب بود.

وی ادامه داد: در تبریز خوشنویسان بزرگی ظهور کردند و در صدر کتیبه نگاران وکاتبان تبریزی قرآن، علاء الدین تبریزی استاد علیرضا عباسی قرار دارد، کاتبی که قرآن های متعدّدی در اقلام ثلث، نسخ ، ریحان و خطوط بینابینِ نسخ ریحانی کتابت کرد.

شهیدانی در ادامه سخنان خود به بررسی نقش و جایگاه علیرضا عباسی هنرمند و خوشنویس عصر صفوی پرداخت و بیان داشت: این هنرمند جایگاه ویژه ای در عرصه کتابت قرآن داشته چنانچه جامعه آماری کتیبه های علیرضا عباسی نخستین گواهی است بر منزلت بی چون و چرای او به شمار می رود.

وی ادامه داد: علیرضا عباسی نیز از خوشنویسانی است که از مکتب تبریز آغاز کرد، در مکتب قزوین بالید و در مکتب اصفهان عصر شاه عباس به اوج رسید که می توان از او با عنوان هم کتیبه نگارچیره دست و هم کاتب بزرگ قرآنی یاد کرد.

این استاد اظهار داشت: علیرضا عباسی بر اساس جامعه آماری به دست آمده ای که در خصوص آن تحقیق کرده ام دارای 20 کتیبه در شهرهای مختلف ایران است که پنج کتیبه آن در شهر مقدس مشهد واقع شده است چنانچه کتیبه های کمر بند زیر کاسه گنبد مطهر، صحن عتیق صفه ها و ایوان غربی، بالای طاق زیر گنبد و کتیبه دور گنبد مطهر از جمله آنهاست.

وی همچنین به کتیبه های به جا مانده از این هنرمند در میدان نقش جهان نیز اشاره کرد.

شهیدانی بیان داشت: گذشته از سبک وشیوه استادانه ثلث نویسی علیرضا عباسی که در کتیبه ها و در قرآن نگاری وی مشهود است، علیرضا عباسی نستعلیق نویسی برجسته و صاحب سبک بوده چنانچه نقل می شود وی در زمان خود خط (نستعلیق ) را به جای بلند رسانید.