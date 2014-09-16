ابوالفضل باقرنیا مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی البرز که امروز اولین روز از مدیریت خود را در استان نوپا و جوان البرز آغاز کرده است، در گفتگو با مهر اظهار می دارد: البرز با دارا بودن نیم درصد از راههای کل کشور 18 درصد ترافیک را سالانه تجربه می کند که این آمار وظیفه مدیران را در حوزه راه دوچندان می کند.

وی که پیش از این مدیرکل داره کل راه و شهرسازی استان پهناور سیستان و بلوچستان بوده است در ادامه می گوید: استان سیستان با دارا بودن 18 درصد وسعت سرزمینی 2 درصد ترافیک داشته است که در بحث ترافیک در مقایسه با البرز قابل قیاس نیست.

باقرنیا خاطرنشان می کند: شهر موجودی زنده و در حال رشد است که باید در مسیر درست هدایت شود تا رشدی قابل قبول داشته باشد ولی اگر به هر دلیلی رشدش دستخوش تحولات بدون برنامه ریزی شود ناهنجاری ها مانند غده های سرطانی کالبد شهر را فرا خواهند گرفت.

مشکلات حوزه املاک با کمک دادگستری حل می شود

این مسئول ادامه می دهد: دولت تدبیر و امید در شرایط کنونی احتیاج به مدیرانی دارد که با برنامه ریزی پروژه های مهم را به سرانجام برسانند و در این دولت برای مدیرانی که کُلنگ بر زمین بزنند و دیگر برای سرنوشت پروژه های که برای رفاه مردم اجرا می شود دل نسوزانند جایی نیست.

مدیرکل اداره کل راه و شهرسازی البرز با اعلام اینکه می توان با کمک شهرداران و شهروندان طرح های خوبی در رابطه با معماری شهری ارائه و اجرا شود، گفت: امیدواریم با وجود طرح تفصیلی و برنامه ریزی دقیق در حوزه معماری شهری دیگر به کمیسیون ماده 5 احتیاجی نباشد.

وی با اشاره به مشکلات حوزه املاک گفت: در این حوزه مشکلات زیادی وجود دارد که امیدواریم با کمک های اداره کل دادگستری این مشکلات را یکی پس از دیگری حل کنیم.

این مسئول در پایان با اشاره به اهمیت وضعیت مسکن مهر، یادآور می شود: در دیدار رئیس جمهور و اعضای دولت با مقام عظمای ولایت، ایشان اهمیت وضعیت مسکن مهر را تشریح کردند که این موضوع بیانگر اهمیت وضعیت مسکن و سرپناه نزد ایشان است و از همه مسئولان خواستند که این پروژه را با اهمیت بدانند و وظایف خود را به درستی انجام دهند.