به گزارش خبرگزاری مهر، «فریبا مجیدی» استاد دانشگاه‌های هنر اصفهان و هنر اسلامی تبریز به همراه «امیرحسین مصدق» سرپرست کارگاه صحافی موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک در نشست «شیوه اتصال نسخه به جلد در کتاب‌های تاریخی/ بررسی راه‌کارهای نوین» که در روز یک‌شنبه 30 شهریور 1393 خورشیدی از ساعت 15 در این گنجینه برگزار می‌شود، درباره آخرین راه‌کارهای صحافی کتاب‌های تاریخی و نسخه‌های خطی سخن خواهند راند.

علاقه‌مندان و دوستداران هنرهای سنتی ایرانی- اسلامی می‌توانند با حضور در کتابخانه و موزه ملی ملک به نشانی «تهران، میدان امام خمینی، سردر باغ ملی، خیابان ملل متحد»، در این نشست علمی شرکت کنند.

موسسه کتابخانه و موزه ملی ملک، نخستین موزه وقفی- خصوصی ایران و یکی از شش کتابخانه بزرگ کشور در حوزه نسخه‌های خطی است که در سال 1316 خورشیدی از سوی حاج حسین آقا ملک بر آستان رضوی وقف شده است.

این گنجینه در کنار برخورداری از مجموعه نسخه‌های خطی، کتاب‌های چاپی و چاپ سنگی و سربی و آثار گوناگون موزه‌ای، از آزمایشگاه و کارگاه‌های مجهز و استاندارد مستندنگاری و مرمت اشیای تاریخی و صحافی بهره می‌برد. کتابخانه و موزه ملی ملک می‌کوشد تازه‌ترین دستاوردهای فنی در حوزه مرمت و حفاظت آثار تاریخی و صحافی کتاب‌های تاریخی و نسخه‌های خطی را در قالب نشست‌های علمی و کارگاه‌های آموزشی به دوستداران حوزه فرهنگ و هنر ایرانی- اسلامی عرضه کند.