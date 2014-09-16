به گزارش خبرگزاری مهر، علی گنجی در این نمایشگاه 24 اثر در ابعاد 70×50 ارائه داده است. او دغدغه های خود را بصورت نستعلیق با قلم جلی و با بهره گیری از اشعار شعرای بزرگی چون مولانا، حافظ و سعدی روی کاغذ آهار مهره آورده است.

علی گنجی متولد 1349 است. او مدرک استادی خود را از انجمن خوشنویسان ایران در سال 1391 دریافت کرده است و موسس انجمن خوشنويسان شهر سلطانيه در استان زنجان و همچنین موسس انجمن خوشنويسان شهرستان جويبار در مازندران است.

وی تا کنون سیزده نمایشگاه انفرادی خوشنویسی و نقاشی خط در داخل ایران در تهران، مازندران، زنجان و... و در خارج از کشور در روسیه برپا کرده و همچنین در نمایشگاه‌های متعدد گروهی در ایران و تاجیکستان و ... حضور داشته است.

این نمایشگاه تا چهارشنبه دوم مهر ماه 93 دایر خواهد بود و علاقمندان می توانند همه روزه از ساعت 4 تا 8 بعد از ظهر از این آثار در گالری شکوه واقع در چهار راه فرمانیه، بلوار شهید اندرزگو،خیابان شهید سلیمی شمالی،کوچه امیر نوری،پلاک9 دیدن کنند.

