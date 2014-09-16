به گزارش خبرگزاری مهر، در دیدار مدیرعامل سازمان بهسازی و نوسازی شهرداری کرمان با مدیرعامل سازمان تاکسیرانی، که عصر دیروز انجام شد مقرر شد به زودی مشکل ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس در میدان شهدای کرمان حل ‌شود.

مجید عسکری در این بازدید، با اشاره به مشکلات ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس میادین اصلی شهر، اظهار کرد: ان‌شاءالله با تملک اراضی و اجرای طرح‌های مورد نظر در میدان شهدا، عمده مشکل ایستگاه‌های تاکسی و اتوبوس در این نقطه شهر حل خواهد شد.

مدیرعامل سازمان مدیریت و نظارت بر تاکسیرانی کرمان نیز در این بازدید، ضمن خوش آمد و تقدیر از حضور مدیرعامل و کارشناسان سازمان بهسازی و نوسازی، گفت: کلیه سازمان‌های وابسته به شهرداری با شرح وظایف متفاوت و با هدف یکسان در قالب شهرداری بزرگ کرمان در خدمت مردم هستند.

عسکری خاطرنشان کرد: در همین راستا انتظار می‌رود سازمان بهسازی و نوسازی از طرح‌های سازمان تاکسیرانی حمایت و پشتیبانی کند.