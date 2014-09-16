علیرضا قاسمی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: استان همدان دارای صنایع دستی منحصر به فرد و نمونه ای است که نه تنها در کشور بلکه در دنیا بی نظیر است.

وی با بیان اینکه سفال، چرم، منبت و معرق و مینا کاری و خراطی و نازک روی چوب و فلز کاری از جمله آثار و صنایع دستی استان همدان است، بیان داشت: برخی هنرمندان صنایع دستی استان همدان موفق به ثبت ملی آثار خود شدند.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: 36اثر از صنایع دستی استان همدان نشان ملی دریافت کردند و یکی از هنرمندان استان همدان که نازک کاری روی چوب را انجام می دهد موفق شد هفت اثر خود را ثبت ملی کند.

قاسمی با اشاره به اینکه رشته های سفال، مصنوعات چوبی و چرم و مصنوعات فلزی به ثبت ملی رسیدند، بیان کرد: صنایع دستی استان همدان در صادرات از وضعیت مطلوبی برخوردار است به طوریکه سالانه 24 میلیون دلار صادرات داریم و امسال نیز در رشته های مروار بافی و سفال و مبل و منبت چهار میلیون دلار صادرات داشتیم.

قاسمی عنوان داشت: صنایع دستی استان همدان می تواند با کمترین سرمایه بیشترین اشتغال را ایجاد کند و نقش مهمی در تولید ناخالص ملی دارد.

معاون صنایع دستی میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان همدان گفت: استان همدان ظرفیت و قابلیت 120 رشته صنایع دستی فعال را دارد و باید باید فضای آموزشی و را برای این صنایع گسترش داد.