به گزارش خبرنگار مهر، محمد صادق پور مهدی شامگاه دوشنبه در جلسه شورای فنی استانداری آذربایجان شرقی اظهار داشت: این شورای به عنوان نماینده دولت وظیفه دارد بر عملکرد بخش های دولتی و خصوصی در زمان تولید، توزیع و استفاده از مصالح ساختمانی نظارت کند.

وی با اشاره به اهمیت استفاده از مواد و مصالح با کیفیت تاکید کرد: مصالح ساختمانی مورد استفاده در ساخت و سازها باید بر اساس استانداردها باشد اما متاسفانه تا به حال نظارت بر مصالح ساختمانی استفاده شده در ساخت و سازهای استان نتوانسته جایگاه اصلی خود را پیدا کند.

پور مهدی ادامه داد: استانداری آذربایجان شرقی به صورت جدی بر نظارت استفاده مصالح ساختمانی مناسب در ساختمان ها تاکید دارد و اقدامات لازم را نیز در این خصوص انجام می دهد و انتظار می رود دستگاه های اجرایی مربوطه نیز به وظایف خود در این خصوص به درستی عمل کرده و بر تولید و توزیع مصالح مورد استفاده در پروژه های ساختمانی رسیدگی کنند.

معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی با بیان اینکه تولید مصالح ساختمانی استاندارد وظیفه تولیدکنندگان است، اظهار داشت: با توجه به اینکه اقداماتی برای جذب سرمایه گذاران در زمینه عمرانی صورت گرفته است، انتظار می رود تا مصالح تولید شده بر اساس استانداردهای قابل قبول عرضه شوند.

پور مهدی در بخش پایانی سخنان خود با تاکید دوباره بر استفاده از مصالح ساختمانی استاندارد در پروژه های ساختمانی استان تصریح کرد: متاسفانه در ساخت و سازها منابع و منافع زودگذر ترجیح داده می شوند در حالی که ساخت و سازهای مقاوم مدنظر ضرورت دارد که لازمه آن استفاده از مصالح استاندارد است.