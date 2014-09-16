مرتضی رهنما در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه خمیر کردن و نحوه پخت نان شامل استانداردهایی هستند که در نانوایی های استان رعایت نمی شوند، عنوان کرد: این امر باعث نارضایتی مردم شده است.

وی تصریح کرد: چون نانوایی ها مشمول استاندارد اجباری نیستند، ما فعلا در حد تشویق می توانیم بر کار آنها نظارت داشته باشیم.

مدیرکل استاندارد فارس ابراز داشت: ماشین آلات پخت نان مشمول استاندارد اجباری هستند و به همین خاطر اکثر ماشینهای پخت نان در نانوایی های استان استاندارد هستند مگر این که نانوایی خیلی قدیمی باشد و این استاندارد در آن رعایت نشود.

رهنما ادامه داد: نان باید با حرارت غیرمستقیم پخته شود.

وی گفت: آموزش شاطرها و کسانی که نان پخت می کنند نیاز به کار جمعی اصناف، اداره غله، استاندارد و معاونت غذایی دانشگاه علوم پزشکی دارد و کمی زمان بر است و احتیاج است که در خصوص پخت نان استاندارد فرهنگ سازی صورت بگیرد.

مدیرکل استاندارد فارس اظهار کرد: استفاده از جوش شیرین در نانها ممنوع است و به جای آن باید از خمیر استفاده شود.

رهنما در ادامه بیان کرد: حداقل دو ساعت قبل از پخت نان خمیر آن باید درست شده باشد و خمیری که از درست کردن آن دو ساعت گذشته باشد، باد می کند، حالت اسفنجی می یابد و خوشبو و حبابدار می شود. همچنین نباید سوخته یا خمیری باشد.

وی افزود: افرادی که از نان استفاده می کنند بعد از خرید نان باید تا حدی که نان خشک نشود باید اجازه دهند که نان هوا بخورد چرا که رطوبت نان باعث کپک زدنش می شود. علاوه بر اینکه نباید نان را در یخچال نگهداری کرد. نان تا سه روز می تواند بیرون از یخچال سالم بماند و اگر هم قرار باشد که نان بیش از سه روز نگهداری شود، باید در فریز قرار بگیرد.

کارخانه های آرد استان به طور مرتب مورد بازرسی قرار می گیرند

مدیرکل استاندارد فارس با اشاره به اینکه کارخانه های آرد مشمول استاندارد اجباری هستند و فعالیت کارخانه ها بدون پروانه استاندارد ممنوع است، گفت: در فارس 13 کارخانه آرد وجود دارد که همه پروانه استاندارد را دارا هستند.

رهنما عنوان کرد: اداره استاندارد طبق قانون موظف است که حداقل هر سه ماه یکبار به شکل سرزده از خط و محصولات تولیدی کارخانه های آرد استان بازرسی به عمل آورد.

وی افزود: یک هیئت بازرسی متشکل از بهداشت، استاندارد، سازمان صنعت و معدن و اداره غله نیز در کنار نمونه برداری های اداره استاندارد به صورت ماهیانه از کارخانه های آرد سطح استان بازرسی به عمل می آورد.

مدیرکل استاندارد فارس درباره مواردی که کارخانه های آرد ملزم به رعایت آن هستند، گفت: در کارخانه باید سیلوی نگهداری گندم مناسب و آزمایشگاهی با تجهیزات کامل و حداقل یک مسئول کنترل کیفیت تایید صلاحیت شده، مسقر باشد.

رهنما با عنوان اینکه کیفیت آرد به نوع گندم، شرایط نگهداری گندم، خط تولید و دقت کارگران در تولید آرد بستگی دارد، ابراز داشت: آن چیزی که توی آزمایشها و نمونه برداری هایی که انجام می دهیم برای ما مهم است پروتئین گلوتن، میزان سبوس، اندازه دانه بندی آرد و بحث خاکستر موجود در آرد است که اندازه محدودی دارد.

وی گفت: اگر نتایج آزمون با استاندارد مطابق نباشد به کارخانجات تذکر و اخطار داده می شود ولی تاکنون مورد بحرانی در بحث آرد استان مشاهده نشده است.

مدیرکل استاندارد فارس همچنین اظهار کرد: در بازدیدهای مشترکی که از کارخانه های آرد صورت می گیرد، کارخانه ها رتبه بندی می شوند و برای انتخاب واحد تولید نمونه و واحد نمونه استاندارد این رتبه ها موثر هستند.