به گزارش خبرنگار مهر، داوود ناصری امید صبح سه شنبه در اولین شورای مهارت شهرستان اسلام آباد غرب بر ترویج آموزش های فنی و مهارتی به عنوان عاملی برای توسعه اقتصادی و اجتماعی کشور تاکید کرد.

وی افزود: آموزش های فنی و حرفه ای قابلیت ها و توانایی های انسان را مورد توجه قرار داده و خلاقیت و استعدادهای جوانان را شکوفا خواهد کرد.

ناصری امید یادآور شد: بسیاری از مشکلات جامعه در بحث اشتغال و افزایش میزان بیکاری به دلیل کم توجهی و عدم ترویج آموزش های فنی در گذشته بوده است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه تاکید کرد: ترویج آموزش های مهارتی به جای فرهنگ غلط مدرک گرایی باید در جامعه نهادینه شود، چرا که این امر موجب ایجاد اشتغال و توسعه اقتصادی کشور خواهد شد.

وی افزود: ترویج این آموزش ها علاوه بر تاثیرات اقتصادی، به لحاظ جنبه های اجتماعی نیز بسیار حائز اهمیت خواهد بود.

ناصری امید تصریح کرد: کم توجهی به آموزش های فنی و مهارتی موجب وارد شدن آسیب هایی به جامعه شده که از آن جمله روی آوردن به مشاغل کاذب و در نتیجه داشتن درآمدهای ناپایدار است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کرمانشاه در پایان بر لزوم گسترش این نوع آموزش ها در شهرستان اسلام آباد غرب تاکید کرد و از مسئولان خواست تا با تلاش و پیگیری شرایط لازم را در این زمینه فراهم کنند.