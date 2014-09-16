به گزارش خبرنگار مهر، انوش برزیگر پیش از ظهر سه شنبه در جلسه دانشگاه علوم پزشکی استان افزود: بسته بهداشتی طرح تحول سلامت در شهرهای زیر 20 هزار نفر جمعیت و روستاها اجرا می شود.

وی همچنین اظهارداشت: برای اجرای این طرح طی مدت سه ماه 12 میلیارد تومان اعتبار به استان اختصاص یافته است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان از اختصاص 10 میلیارد تومان اعتبار به مراکز بهداشتی استان خبرداد و گفت: این میزان اعتبار باید بطور صحیح هزینه شود.

وی افزود: مشكل ترين، مهمترين و اميد بخش ترين نقش خانه بهداشت، آموزش بهداشت است.

برزیگر اظهارداشت: خانواده و مدرسه كه بيش از دو سوم هدف هاي آموزشي بهداشت عمومي را در خود دارد، مناسب ترين و بارورترين عرصه هاي اين فعاليت است.

وی تصریح کرد: اگر آموزش هاي خانه بهداشت در اين عرصه ها به خصوص در مدرسه، موفقيت آميز باشد، معلمان در مدرسه و كودكان در خانه تداوم بخش مفاهيم مورد نظر خواهند بود.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان گفت: كودك به اقتضاي قدرت فراگيري با سرعت بيشتري به تغيير رفتار دست مي يابد، اين رفتارهاي تغير يافته را به ميان خانواده مي برد و عادت هاي نو و صحيح را به ديگران انتقال مي دهد.

وی افزود: اين كيفيت نه تنها در حال حاضر بر مجموعه آگاهي ها و رفتار خانواده اثر مستقيم مي گذارد بلكه آشنايي و آميختگي نسل آينده را نيز با مفاهيم و رفتار بهداشتي افزون تر مي سازد.

برزیگر بیان داشت: بخش عمده ديگري از آموزش هاي بهداشت در راستای مراقبت ها و بصورت چهره به چهره خواهد بود كه موثرترين طرق آموزش بهداشت است.

وی نسبت به افزایش آمار سزارین در گیلان ابراز تاسف کرد و گفت: با نصب پوستر در مطب‌های زنان و زایشگاه‌ ها نسبت به عوارض سزارین باید اطلاع رسانی خواهد شد.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی گیلان افزود: درصد زایمان های سزارین در استان حتی از برخی کشورهای جهان هم بیشتر است.

وی همچنین درصد پیشرفت فیزیکی بیمارستان 120 تختخوابی 17 شهریور رشت را افزون بر 95 درصد اعلام کرد و اظهارداشت: بیمارستان فوق تخصصی کودکان 17 شهریور رشت از واحدهای درمانی مهم استان است.

برزیگر ادامه داد: پیشرفت بیمارستان های در حال ساخت استان از قبیل آستارا، تالش، لنگرود، املش، سیاهکل، شفت، رضوانشهر و دیلمان به ترتیب 75 درصد، 55 درصد، 45 درصد، 77 درصد، 97 درصد، 97 درصد، 45 درصد و 80 درصد است.

وی یادآورشد: بالا بودن شاخصه های بهداشت فردی و اجتماعی ، بهره مندی از امکانات بهداشتی و درمانی، وجود سامانه های پایش مداوم بیماری ها و دیگر عوامل آسیب زننده به بهداشت و غیره امروز از ملاک های توسعه یافتگی جوامع به شمار می روند.