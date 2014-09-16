به گزارش خبرنگار مهر، نرخ دلار آمریکا امروز با 5 ریال رشد 26,636 ریال، پوند انگلیس با چهار ریال افت 43,256 ریال و قیمت یورو با 37 ریال کاهش 34,489ریال تعیین شد.

فرانک سوئیس 28,509 ریال، کرون سوئد 3,748 ریال، کرون نروژ 4,168 ریال، کرون دانمارک 4,634 ریال، روپیه هند 437 ریال، درهم امارات متحده عربی 7,252 ریال، دینار کویت 92,923 ریال، یکصد روپیه پاکستان 25,911 ریال، یکصد ین ژاپن 24,884 ریال، دلار هنگ کنگ 3,437 ریال، ریال عمان 69,165 ریال، دلار کانادا 24,112ریال، راند آفریقای جنوبی 2,436 ریال، لیر ترکیه 12,045ریال، روبل روسیه 695 ریال، ریال قطر 7,316 ریال، یکصد دینار عراق 2,293 ریال، لیر سوریه 170 ریال، دلار استرالیا 24,085 ریال، ریال سعودی 7,102 ریال، دینار بحرین 70,633 ریال و دلار سنگاپور 21,100 ریال قیمت خورد.

نرخ ده روپیه سریلانکا 2,045ریال، یکصد روپیه نپال 27,172ریال، یکصد درام ارمنستان 6,513 ریال، دینار لیبی 21,762ریال، یوان چین 4,334 ریال، یکصد بات تایلند 82,502 ریال، رینگیت مالزی 8,261 ریال، یک هزار وون کره جنوبی 25,740 ریال، یکصد تنگه قزاقستان 14,641ریال، افغانی افغانستان 474 ریال، منات آذربایجان 33,961 ریال، یک هزار روبل بلاروس 2,537ریال، سامانی تاجیکستان 5,337 ریال و بولیوار ونزوئلا 4,237 ریال است.