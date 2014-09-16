به گزارش خبرگزاری مهر، اثر انگشت هر فردی از سایش شیارهای انگشت تشکیل می شود و هیچ انسانی دارای اثر انگشت مشابهی با دیگری نیست. علم و فناوری در تمامی حوزه ها و شاخه ها نفوذ کرده و آنها را با تغییرات شگرفی مواجه کرده است.

اما پیشرفت تکنولوژی با تاثیرات منفی نیز همراه است که از آن میان می توان به روش های پیچیده ای از تقلب مانند Fake FingerPrint اشاره کرد. اما با روش جدیدی که توسط پلیس فدرال آمریکا استفاده می شود، درصد خطا یا هر گونه اشتباهی کاهش پیدا می کند.

در گذشته نیز سیستم انگشت نگاری پلیس فدرال آمریکا بسیار پیشرفته بوده و قادر به آنالیز بیش از چندین میلیون نفر در مدت کوتاهی بود اما اکنون این سامانه دستخوش تغییرات شگرفی شده تا مقامات امنیتی این کشور قادر به شناسایی تبهکاران باشند.

این سیستم جدید NGI و مخفف Next Generation Identification "نسل جدید تشخیص هویت" نام گرفته است. سیستم تصویری به سیستم انگشت نگاری و تشخیص هویت امریکا کمک خواهد کرد تا تمام تبهکاران قابل شناسایی باشند و مسیر هر گونه تقلبی بر آنها بسته شود.