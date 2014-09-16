به گزارش خبرنگار مهر، حجت شعبانپور پیش از ظهر سه شنبه در نشست بررسی روند احداث پروژه های عمرانی استان افزود: در گیلان تمامی بانک ها همراه هستند و سرمایه گذاران برای دریافت تسهیلات هیچ گونه مشکی ندارند.

وی همچنین با بیان اینکه گیلان از ظرفیت های برجسته ای برای توسعه برخوردار است، اظهارداشت: تسهیلات برای سرمایه گذار بسیار تعیین کننده است.

معاون عمرانی استاندار گیلان با بیان اینکه در حال حاضر دو هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار برای احداث راه آهن قزوین – رشت – انزلی - آستارا نیاز است، گفت: هم اکنون پیشرفت فیزیکی بخش زیر سازی راه آهن قزوین – رشت 85 درصد است.

وی در ادامه با اعلام اینکه برای تکمیل ساخت راه آهن قزوین – رشت به 750 میلیارد تومان اعتبار نیاز است، اظهارداشت: میزان اعتبار مسیر خط آهن رشت – انزلی و انزلی – آستارا به ترتیب 350 و 700 میلیارد تومان است.

شعبانپور با اشاره به اینکه دو هزار و 100 میلیارد تومان اعتبار برای احداث راه آهن قزوین – رشت – انزلی و آستارا نیاز است، گفت: پارسال به این پروژه 180 میلیارد تومان اعتبار اختصاص یافته بود که فقط 60 درصد تخصیص پیدا کرد.

وی افزود: سال گذشته با احتساب 60 درصد تخصیص و اوراق مشارکت 270 میلیارد تومان به پیمانکاران این پروژه هزینه پرداخت شد.

شعبانپور تصریح کرد: امسال 238 میلیارد تومان پروژه راه آهن گیلان اعتبار دارد که با این میزان اعتبار مسیر قزوین به رشت به اتمام نخواهد رسید.

وی اذعان داشت: تنها را برون رفت مشکل احداث پروژه راه آهن فاینانس است که همه مسئولان در راستای تحقق این مهم هستند.

معاون عمرانی استاندار گیلان به روند ساخت 13 کیلومتر باقی مانده آزاد راه قزوین – رشت اشاره کرد و گفت: طول این آزاد راه 140 کیلومتر است که 127 کیلومتر ساخته و 13 کیلومتر باقی مانده است.

وی در ادامه با اعلام اینکه 13 کیلومتر آزاد راه قزوین – رشت در دو فاز اجرا می شود، افزود: مسیر تونل منجیل تا رودبار بصورت بزرگراه چهار خطه در سال جاری به پایان می رسد.

شعبانپور با تصریح اینکه فاز دوم این مسیر که 9 کیلومتر است به 136 میلیارد تومان اعتبار برای ساخت نیاز دارد، اظهارداشت: با تامین به موقع اعتبار ساخت این پروژه در بازه زمانی 18 ماهه به اتمام می رسد.

وی همچنین با بیان اینکه تسریع در ساخت باقی مانده آزاد راه یک مطالبه ملی است، افزود: معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهوری قول مساعد در راستای تامین اعتبار ساخت باقی مانده آزاد راه قزوین – رشت در محدوده رودبار و منجیل را داده است.

معاون عمرانی استاندار گیلان یادآورشد: از مجموع 140 کیلومتر آزاد راه قزوین – رشت احداث 127 کیلومتر به اتمام رسیده است.