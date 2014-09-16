اردشیر کشاورز در گفتگو با خبرنگار مهر از چاپ کتاب جدید خود که زندگی یکی از حکام قدیم کرمانشاه را بیان می کند، در آینده ای نزدیک خبر داد.

وی اظهار داشت: در این کتاب که در مرحله نگارش قرار دارد اوضاع و شرایط اجتماعی و فرهنگی زمان دولتشاه که یکی از حکام قدیم کرمانشاه بوده شرح داده شده است.

کشاورز در توضیح بیشتر موضوع این کتاب گفت: دولتشاه به عنوان حاکم مناطقی همچون کرمانشاه، کردستان و لرستان خدمات و کمک های بسیاری را به زوار اهل بیت (ع) ارائه می کرده است.

این نویسنده کرمانشاهی در پایان خاطر نشان کرد: کرمانشاه دارای تاریخی کهن است و تلاش خواهم کرد وقایع و رویدادهایی که مربوط به دوره های مختلف آن است را در قالب کتاب زنده و بازگو کنم.

شاهزاده محمد علی میرزا دولتشاه متولد ۱۵ دی ۱۱۶۷ خورشیدی (۷ ربیع‌الثانی ۱۲۰۳ قمری یا ۴ ژانویه ۱۷۸۹ میلادی) در مازندران و درگذشته در۳۰ آبان ۱۲۰۰شمسی (۲۶ صفر ۱۲۳۷ قمری یا ۲۱ نوامبر ۱۸۲۱) است.

او از شاهزاده‌های بنام ایرانی دوران قاجار و سر سلسله خاندان دولتشاهی است که در سال ۱۲۲۱ حاکم کرمانشاه بوده‌ است.

شایان ذکر است، اردشیر کشاورز محقق و پژوهنده‌ی کرمانشاهی است که طی سالهای اخیر آثاری را با موضوع تاریخ و فرهنگ ادب کردی به چاپ رسانده است.