مدیرعامل سازمان آتش نشانی شهرداری قم در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حادثه انفجاری که غروب دوشنبه در خیابان امامزاده ابراهیم قم رخ داد، گفت: ساعت 18 و 53 دقیقه حادثه انفجار در خیابان امامزاده ابراهیم به اطلاع آتش نشانی قم رسید که بلافاصله 6 دستگاه خودرو و 30 آتش نشان به محل اعزام شدند.

عباس جعفری ادامه داد: در مرحله اول با همکاری عوامل اورژانس 17 مصدوم به بیمارستان‌های قم انتقال داده شدند که طبق گفته اورژانس یکی از مصدومین در بیمارستان فوت کرده است.

وی با بیان اینکه حادثه انفجار در دو مغازه تعمیر موتورسیکلت و چاقوسازی رخ داده است، افزود: بنا به گفته کسبه یک نفر نیز در زیرآوار بود که عملیات آواربرداری انجام شد و متأسفانه وی نیز فوت کرد.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی قم از مصدومیت تعدادی از عابرین در این حادثه خبر داد.

وی همچنین با اشاره به مصدوم شدن یکی از آتش نشانان در این عملیات بیان کرد: در حال حاضر عوامل شهرداری در حال آواربرداری هستند و کارشناسان آتش نشانی نیز بعد از پایان آواربرداری علت انفجار را بررسی خواهد کرد.

به گفته جعفری علت انفجار در حال حاضر هنوز مشخص نشده است.