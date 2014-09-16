به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با حضور آخوندی، وزیر راه و شهرسازی روکش آسفالت و بهسازی آسفالت تمام پروژه های بخش راه استان زنجان افتتاح شد.

در آیین افتتاحیه این طرح به صورت نمادین در محدوده پلیس راه آزادراه زنجان- قزوین برگزار شد، مدیرکل راه و شهرسازی زنجان از اجرای روکش آسفالت 160 کیلومتر راه های استان طی سال جاری خبر داد.

کریم الله وثوقی با بیان اینکه برای روکش و بهسازی آسفالت راه های استان زنجان 42 میلیارد تومان اعتبار هزینه خواهد شد، افزود: تمام طرح های حوزه راه استان زنجان طی سال جاری با برنامه ریزی کامل و جامع اجرا خواهد شد.

وی همچنین به آسفالت 13 راه روستایی طی برنامه زمان بندی شده سال جاری اشاره کرد و ادامه داد: امسال 60 کیلومتر راه روستایی نیز آسفالت خواهد شد.

مدیرکل راه و شهرسازی زنجان گفت: 15 میلیارد تومان اعتبار برای آسفالت راه های روستایی استان زنجان در نظر گرفته شده که از محل منابع مالی اداره کل راه و شهرسازی هزینه ی شود.

همچنین همزمان با حضور وزیر راه و شهرسازی، ایستگاه راه آهن شمال غرب کشور مورد بازدید قرار گرفت. این مجموعه که دارای دو بخش اداری و همچنین بخش ایستگاه مسافری است، با 53 درصد پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

بخش ایستگاه راه آهن شمال غرب کشور با زیربنای 3 هزار و 526 متر و بخش اداری با 4 هزار و 491 متر مربع زیربنا با اعتبار پیش‌بینی شده 7 میلیارد تومان در دست اجرا است، بخش اداری این مجموعه نیز قرار است تا پایان سال جاری مورد بهره برداری قرار گیرد.

گفتنی است، قرار بود همزمان با حضور آخوندی در زنجان از پروژه هایی در مجموعه مسکن مهر پونک بازدید شود که به دلایل نامعلومی این برنامه لغو شد.