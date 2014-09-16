به گزارش خبرنگار مهر، سيد مصطفي موسوي صبح سه شنبه در بازدید از ناحیه صنعتی گلوگاه گفت: اجراي زيرساخت در شهركها و نواحي صنعتي استان ، از وظايف و رسالتهاي اصلي شركت است و پروژه عمراني براساس نياز و اولويت بندي اجرا مي شود.

مديرعامل شرکت شهرکهـای صنعتی مازندران با اشاره به مزيت دار بودن ناحيه صنعتي گلوگاه اظهار داشت: مكان يابي مناسب و در دسترس بودن اين ناحيه صنعتي در مسير اصلي جاده ساري- مشهد و نزديكي به بندر ويژه اقتصادي اميرآباد از مزاياي مهم ناحيه صنعتي گلوگاه است.

موسوي افزود: در سالجاري 5 پروژه عمراني شامل شبكه توزيع آب به طول 800 متر با اعتبار 120 ميليون ريال ، فضاي سبز و كاشت دو هزار اصله نهال ، پروژه تجهيز چاه آب با اعتبار 120 ميليون ريال ، پروژه جدول گذاري معابر داخلي با اعتبار 800 ميليون ريال و پروژه شبكه مخابرات به طول 1350 متر با اعتبار 180 ميليون ريال در اين ناحيه صنعتي درحال اجرا مي باشند كه از 45 تا 70 درصد پيشرفت فيزيكي برخوردارند.

وي بيان کرد: براي اجراي كامل اين پروژه ها مبلغ هزار و 220 ميليون ريال از محل اعتبارات داخلي شركت هزينه خواهد شد.

موسوي تصريح كرد: تكميل زيرساخت در شهركها و نواحي صنعتي موجب پويايي بخش توليد ، افزايش محصولات و رونق اقتصادي خواهد شد.