به گزارش خبرنگار مهر، محمد حسین قربانی پیش از ظهر سه شنبه در بازدید از پروژه های عمرانی شهرستان آستانه اشرفیه افزود: رودخانه حشمت رود که از وسط شهر آستانه عبور می کند یک بستر مناسبی برای سرمایه گذاری توسعه گردشگری است.

وی همچنین اظهارداشت: تمامی مسئولان به ویژه مدیران شهری باید برای شکوفایی این بستر گردشگری از هیچ تلاششی فروگذار نکنند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی به عدم لایروبی 15 سال لایروبی حشمت رود اشاره کرد و گفت: شهروندان از بوی متعفن، حیوانات موزی، آلودگی این رودخانه گلایه دارند.

وی افزود: امسال در فصل کشاورزی 90 درصد انهار و رودخانه های آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر لایروبی شدند.

قربانی تصریح کرد: امسال 900 میلیون تومان برای لایروبی رودخانه حشمت رود و 400 میلیون تومان برای لایروبی رودخانه ای که از وسط شهر کیاشهر عبور می کند اعتبار اختصاص پیدا کرده است.

وی تاکید کرد: رودخانه های که از وسط شهرها عبور می کنند یک فرصت خوبی برای توسعه گردشگری به شمار می روند بنابراین فرصت های مزبور نباید تبدیل به تهدید شوند.

نماینده مردم آستانه اشرفیه و بندر کیاشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: این شهرستان با داشتن جاذبه ها و قابلیت هاي متعدد طبیعی و تاریخی می تواند از دستاوردهاي صنعت گردشگري به خوبی بهره گیرد.

وی افزود: صاحبنظران امروزه از گردشگري به مثابه یکی از بزرگترین صنایع فعال جهان نام می برند، صنعت گردشگري که بر مبناي سفر استوار است اهداف جامعی در زمینه هاي سیاحتی، زیارتی و غیره را در بر می گیرد.

قربانی تصریح کرد: از این رو زمینه فعالیت این صنعت از سایر فعالیت هاي اقتصادي بیشتر و هزینه سرمایه گذاري آن به مراتب کمتر از سایر فعالیت هاي اقتصادي است زیرا بسیاري از یافته هاي باستانی، آثار تاریخی و چشم اندازهاي طبیعی با اندك سرمایه گذاري و رعایت صحیح ضوابط و معیارهاي استاندارد صنعت گردشگري می توانند به جاذبه هاي گردشگري ارزشمندي تبدیل شوند.