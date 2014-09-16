به گزارش خبرگزاری مهر، پنج فیلم بلند پویانمایی امسال جشنواره کودک عبارتند از:

افسانه شهر قالی به کارگردانی حمیدرضا حافظی و تهیه‌کنندگی مجید شاکری از مرکز سمنان

سربازان کوچک به کارگردان کیانوش دالوند و تهیه‌کنندگی داریوش دالوند

سقوط به کارگردانی مهدی آتش‌جم و تهیه‌کنندگی موسسه فرهنگی شهید آوینی

شهر راز به کارگردانی مازیار محمدی‌نژاد و تهیه‌کنندگی مرکز صبا، مازیار محمدی‌نژاد

ماجراهای ملانصرالدین به کارگردانی جمال رحمتی و تهیه‌کنندگی علی معلم

فیلم های «افسانه شهر قالی»، «سربازان کوچک» و «شهر راز» در بخش مسابقه بین الملل آثار بلند پویانمایی نیز به نمایش درخواهند آمد.

بیست و هشتمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کودکان و نوجوانان از ۱۱ تا ۱۴ مهرماه در اصفهان برگزار می‌شود.