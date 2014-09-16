به گزارش خبرنگار مهر؛ عبدالعلي دربندي‌زاده ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران رسانه های گروهی استان اظهارداشت: احداث بوستان بانوان در شهرک مينودر از پروژه‌هاي عمراني اين منطقه در سال جاري است که در زميني به مساحت دو هکتار در بلوار شهيد صياد شيرازي جنب ايستگاه آتش نشاني احداث مي‌شود.

وي درباره اعتبارات اين پروژه گفت: براساس برآورد صورت گرفته، اعتبار مورد نياز براي انجام اين پروژه 3 ميليارد تومان مي‌باشد که براي اجرايي شدن فاز اول اين پروژه امسال يک ميليارد و 250ميليون تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.

اين مسئول ابراز اميدواري کرد: باتوجه به نياز ساکنان منطقه مينودر به فضاي سبز و بوستان، اجراي اين گونه پروژه‌ها مي‌تواند زمينه رضايت مندي ساکنان اين مناطق را در پي داشته باشد و سعي مي شود اين پروژه در حداقل زمان ممکن اجرايي شود.

دربندي‌زاده بيان کرد: اين بوستان داراي امکاناتي نظير مبلمان، ست‌هاي ورزشي، کافي شاپ، سرويس بهداشتي، آبخوري، سردرب، آلاچيق و امکانات و تسهيلات ويژه بوستان بانوان است.

وي اضافه کرد: مدت زمان اجرايي فاز اول اين پروژه در 10 ماه تعريف شده است.

