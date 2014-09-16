به گزارش خبرنگار مهر، حسین عاشوری در کارگاه ایمنی اتحادیه بین المللی راه آهن ها یکی از مزیت‌های حمل‌ونقل ریلی را ایمنی دانست و گفت: ایمنی این بخش 50 برابر حمل ونقل جاده‌ای است بنابراین باید آنرا حفظ کرده و ارتقا دهیم.



وی با بیان اینکه سند راهبردی ارتقای ایمنی در راه‌آهن در برنامه پنجم توسعه تدوین شده است، اظهار داشت: راهبرد ارتقای ایمنی تدوین شده است ضمن آنکه طراحی برنامه سالانه نواحی و ستاد نیز در حوزه ایمنی انجام گرفت.



معاون سیر و حرکت شرکت راه آهن با بیان اینکه تا پایان امسال برنامه جدیدی برای برنامه ششم توسعه تدوین می‌شود، تصریح کرد: اصلاح و بازنگری مقررات عمومی حرکت سال گذشته در راه‌آهن تصویب و به‌صورت آزمایشی جهت اصلاحات احتمالی اجرا شد.

عاشوری با اشاره به اینکه در نهایت کتاب مقررات جدید برای چاپ ارسال شد که تا چند هفته آینده در اختیار نواحی قرار می‌گیرد، افزود: دولت یازدهم رویکرد مناسبی نسبت به حمل‌ونقل ریلی دارد و با توجه به مذاکرات تدوین بودجه 94، دولت باز هم رویکرد افزایشی به این مقوله داشته است.



وی تصریح کرد: از ابتدای امسال تا پایان مردادماه حمل بار توسط راه‌آهن 7 درصد رشد داشته است و در حوادث ریلی هم در این مدت، 10 درصد کاهش داشته‌ایم. البته این نقطه مطلوب ما نیست و باید در افزایش سطح خدمات‌دهی و کاهش سوانح، تلاش بیشتری داشته باشیم.