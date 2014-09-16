به گزارش مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر مقام معظم رهبری، حضرت آیت الله خامنه ای در پیامی درگذشت عالم وارسته حجت‌الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد تقی نصیری را تسلیت گفتند.



متن پیام رهبر انقلاب به این شرح است:



بسم الله الرّحمن الرّحیم

درگذشت عالم وارسته جناب حجة الاسلام و المسلمین آقای حاج شیخ محمد تقی نصیری رحمة الله علیه را که عمر شریف خود را در تبلیغ معارف اسلامی و قرآنی و هدایت مردم سپری کرد و دلسوزانه به تربیت طلاب و فضلای علوم دینی همّت گماشت، به حوزه‌ی علمیه سمنان و روحانیت مکرّم آن سامان و به همه‌ی ارادتمندان و علاقمندان به ایشان و بیت آن مرحوم تسلیت می‌گویم و رحمت و غفران الهی برای آن فقید سعید و حشر با اولیای الهی خاصه فرزند شهیدش را از پروردگار مسألت می‌نمایم.



سیّد علی خامنه‌ای

۲۴ شهریور ۱۳۹۳