به گزارش خبرنگار مهر، عباس لامعی صبح سه‌شنبه در افتتاحیه دوره آموزشی برنامه‌های تعالی مدیریت مدرسه اظهار کرد: معلمان سنگرداران عرصه تعلیم و تربیت هستند.

وی با بیان اینکه طرح‌هایی که در آموزش و پرورش ارائه می‌شود از پختگی لازم برخودار است، بیان کرد: امید است این طرح‌ها سبب تعالی و موفقیت آموزش و پرورش شود.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: طرح تعالی مدیریت مدرسه یکی از سیاست‌های راهبردی آموزش و پرورش است.

لامعی قرن 21 را عصر انفجار اطلاعات دانست و تصریح کرد: در این زمان اقتصاد، فناوری اطلاعات و صنعت جهانی شده و ما نمی‌توانیم از دیگر کشورهای جهان عقب بمانیم.

وی بیان کرد: برنامه تعالی مدیریت مدرسه در سطح پنج هزار و 700 آموزشگاه در سطح کشور برگزار می‌شود که این طرح باید در یک فرایند چهار ساله به اتمام برسد.

لامعی گفت: این طرح در زمینه تعالی دانش‌آموزان برای مدیریت جامعه کارساز است.

عدم تمایل به رشته‌های فنی از مشکلات آموزش و پرورش خراسان جنوبی

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: اگر ما به دنبال دانشگاه عالی هستیم باید توجه ویژه به آموزش و پرورش داشته باشیم.

لامعی افزود: وزارت آموزش و پرورش در برنامه تعالی مدرسه چند برنامه استراتزیک مهم طراحی کرده که حساس‌ترین آنها مشارکت دانش‌آموزان، معلمان و اولیاء است.

وی با بیان اینکه طرح تعالی مدیرت مدرسه در تمام مقاطع تحصیلی برگزار می‌شود، اظهار کرد: خراسان جنوبی یک استان فرهنگی است که در زمینه‌های مختلف فرهنگی با توجه به پیشینه خود حرفی برای گفتن دارد.

لامعی ادامه داد: در خراسان جنوبی صادرات مدیریت انجام می‌شود که این عامل سبب شده اولیای دانش‌آموزان در سرنوشت تحصیلی فرزندان خود خیلی حساس شوند.

وی اظهار کرد: در حال حاضر مهمترین مشکل در خراسان جنوبی عدم رغبت دانش‌آموزان و اولیا به رشته‌های فنی است که باید این عامل در سطح استان فرهنگ‌سازی شود.

لامعی با اشاره به اینکه در افق 1404 باید 70 درصد دانش‌آموزان به رشته‌های فنی هدایت شوند، بیان کرد: این مهم باید با تلاش فرهنگیان در سطح جامعه فرهنگ‌سازی شود.

وی با بیان اینکه در زمان گذشته آموزش و پرورش آزمایشگاه بوده است، تصریح کرد: مدیران در قبال تک‌تک دانش‌آموزان مسئول هستند.

امسال تنها سه زنگ در مدارس نواخته می‌شود

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی بیان کرد: برای شروع سال تحصیلی جدید از آمادگی کامل برخودار هستیم که در سال جاری بازگشایی مدارس متفاوت‌تر از سال‌های گذشته خواهد بود.

لامعی با بیان اینکه طی سالیان گذشته آموزش و پرورش به کلکسیونی از زنگ تبدیل شده است، گفت: در سال جاری از این اقدام خوداری و تنها سه زنگ در مهر، 13 آبان و زنگ انقلاب در مدارس استان نواخته خواهد شد.

مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی ادامه داد: برای بدست آوردن دل مسئولین اجازه نخواهیم داد که وقت دانش‌آموزان در مدارس گرفته شود زیرا ما نسبت به اتلاف وقت دانش‌آموزان مسئول هستیم.

لامعی با اشاره به اینکه مسائل فرهنگی مهمترین دغدغه رهبر انقلاب است، اظهار کرد: اگر مسئولین به دنبال ارتقای مسائل فرهنگی جامعه هستند باید از آموزش و پرورش شروع کنند.

وی در پایان با بیان اینکه آموزش و پرورش مدیران آینده کشور را تربیت می‌کند، یادآور شد: مهمترین سرمایه اجتماعی، در دست توانمند فرهنگیان است اما متاسفانه در زمان تزریق بودجه به آموزش و پرورش توجهی نمی‌شود زیرا عملکرد آنها دیربازده است.