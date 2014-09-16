به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا خصوصی پیش از ظهر سه شنبه در جلسه پدافند غیر عامل آموزش و پرورش تولمات افزود : در آغازین روزهای بازگشایی مدارس با استفاده از تجربیات گذشته در مقابل بحران بایستی آمادگی همه جانبه خود و دانش آموزان را در همه ابعاد با توجه به بحران هایی که ممکن است به صورت هوشمندانه طراحی و اجرا شود، تقویت کرد.

وی همچنین اظهارداشت: در پدافند غیر عامل همواره مدیریت هوشمندانه ای را در برابر بحران ها متصور شده و باید برای مقابله با آن برنامه ریزی کرد.

رئیس کمیته امداد و نجات پدافند غیر عامل استان گفت: آموزش و پرورش بعنوان یک مرکز علمی و پژوهشی از نخستین پایگاه های برنامه ریزی در جامعه است.

وی افزود: آموزش امدادی، تربیت نیروهای نجاتگر ، تربیت مربی و نیروهای نجاتگر که در مدارس تربیت می شوند جمعیت هلال احمر را در تحقق شعار هر خانواده یک امدادگر کمک خواهد کرد.

خصوصی بیان داشت: آموزش پدافند غیر عامل یا همان مقابله با تهدیدات هوشمندانه دشمن بسیار ضروری است و این مهم باید به صورت بنیادین از مدارس و در سطوح ابتدایی آموزش داده شود تا دانش آموزان و نسل جوان هر چه بهتر با تهدیدات هوشمندانه دشمن آگاه باشند و خود را برای مقابله با آن آماده کنند.

وی در ادامه بعنوان رئیس کمیته امداد و نجات پدافند غیر عامل آموزش های صحیح و مستمر در مدارس را با توجه به بازگشایی مدارس تاکید کرد.

مدیر عامل جمعیت هلال احمر استان همچنین با تاکید بر اجرای نظام تحول اداری گفت: جذب داوطلب و داوطلب محوری یکی از ارکان هلال احمر در اجرایی کردن نظام تحول در جمعیت هلال احمر است و داوطلبان جمعیت بعنوان بدنه و رابط سازمان با مردم هستند.

وی افزود: با تلاش یکی از کارشناسان حوزه مدیریت، یکی از بانوان خیر گیلانی 300 مانتو و شلوار مدرسه برای دختران دبستانی هدیه کرد که این امر نشان اعتماد و علاقه خیران و داوطلبان به هلال احمر است.

خصوصی تصریح کرد: با توجه به در پیش بودن روزهای آغازین مدارس و با پیگیری دبیر کمیته طرح تحول مدارس محروم معرفی و برای دریافت لباس به شعب هلال احمر مراجعه می کنند.

وی در ادامه ارزش ریالی این پوشاک که از آغاز هفته در شعب هلال احمر در حال توزیع است را 15 میلیون ریال اعلام کرد.