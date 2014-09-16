به گزارش خبرگزاری مهر، مدیرکل گمرک استان کرمانشاه، از سهم 41 درصدی گمرک و بازارچه های استان کرمانشاه در صادرات کالاهای غیرنفتی کشورمان به عراق از آغاز امسال تا پایان مرداد خبر داد.

محسن مصفایی گفت: در پنج ماه گذشته در مجموع شش میلیون و 319 هزار و 75 تن کالای غیرنفتی به ارزش دو میلیارد و 211 میلیون و 319 هزار و 166 دلار به کشور عراق صادر شده که در

مجموع از نظر وزنی دو میلیون و 875 هزار و 488 تن به ارزش 900 میلیون و 533 هزار و 351 دلار از طریق بازارچه ها و گمرک استان کرمانشاه بوده است.

راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی در کرمانشاه

معاون صنایع دستی اداره‌کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه از راه‌اندازی بازارچه‌های صنایع دستی در این استان خبر داد.

نصرت الله سپهر هدف از برگزاری بازارچه‌های فوق را فراهم کردن زمینه فروش بیشتر صنایع دستی استان عنوان کرد و گفت: ایجاد این بازارچه‌ها با توجه به تأثیری که در جذب توریست دارند، در بهبود وضعیت اقتصادی هنرمندان نیز مؤثر خواهد بود.

آزادی 50 زندانی با کمک خیران کرمانشاهی

مدیرکل زندانهای استان کرمانشاه با تشریح خدمات مددکاری اجتماعی زندان های استان، به آزادی 50 نفر از مددجویان زندان مرکزی با کمک خیران کرمانشاهی اشاره کرد.

اژدر اسدبگی با اعلام این خبر بر لزوم رسیدگی به وضعیت زندانیان و فراهم سازی زمینه بازگشت شرافتمندانه آنان به جامعه تاکید کرد.

دست دخترخاله سارق رو شد

رييس پليس فتا انتظامی استان کرمانشاه از شناسايي و دستگيري فردي كه اقدام به برداشت غير مجاز از حساب بانكي دخترخاله خود كرده بود، خبر داد.

سرهنگ اسدالله زحمتکش در این خصوص اظهار کرد: در پي دريافت شکايتي از يکي از شهروندان مبني بر برداشت هاي سريالي غيرمجاز از حساب بانکي اش موضوع به صورت ويژه در دستورکار کارشناسان پليس فتا استان قرار گرفت.



وي گفت: با بررسي دقيق موضوع مشخص شد از کارت شاکي به صورت اينترنتي شارژکارت خريداري شده که با رد زني و اقدامات کارشناسانه، متهم که دختر خاله شاکيه مي باشد شناسايي و با هماهنگي مقام قضايي دستگير شد.

