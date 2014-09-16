کامبیز روشن‌روان در گفتگو با خبرنگار مهر در تشریح تازه‌ترین فعالیتهای موسیقایی خود توضیح داد: با توجه که در این سفر مدت کوتاهی در ایران حضور خواهم داشت بنابراین فعلا برنامه‌ای جز رونمایی از کتاب «هارمونی جامع کاربردی موسیقی» ندارم. این مراسم شنبه 29 شهریور ماه در موزه موسیقی برگزار می شود.

وی درباره جزییات تازه ترین اثر تالیفی خود بیان کرد: این کتاب در ادامه دو کتاب قبلی پیرامون تئوری موسیقی است که به زبان ساده‌ای نوشته شده در اصل برای هنرمندان فعال در عرصه آهنگسازی و علاقه‌مندانی است که می خواهند برای ارکسترهای مختلف آهنگسازی کنند. البته این مجموعه به اعتقاد من یکی از کامل‌ترین منابع تئوری موسیقی برای هارمونی است که می تواند مرجع بسیار خوبی برای دانشجویان موسیقی نیز باشد.

این آهنگساز افزود: در جلد سوم کتاب «هارمونی جامع کاربردی موسیقی» که بخش انتهایی دو جلد قبلی است تمام تلاش خود را انجام دادم که به موسیقی چند صدایی توجه کنم. این کتاب موسیقی چند صدایی را از قرن 16 میلادی تا زمانی که موسیقی از حالت تونالیته خارج می شود مورد بررسی قرار می‌دهد و نکته های ویژه را درباره هارمونی بیان می کند که تاکنون در هیچ کتابی بازگو نشده است.

تنظیم کننده آلبوم «رفتم و بار سفر بستم» که طی چند ماه گذشته به آهنگسازی زنده‌یاد علی تجویدی و خوانندگی علیرضا قربانی منتشر شد درباره این اثر نیز بیان کرد: با توجه به مشغله های فراوانی که داشتم هنوز موفق به شنیدن این اثر نشدم اما امیدوارم توانسته باشد رضایت مخاطبان علاقه مند به موسیقی ایرانی را فراهم کند چراکه همه عوامل تولید این اثر موسیقایی تلاش فراوانی برای عرضه با کیفیت یک محصول با کیفیت کرده اند.

روشن روان درباره فعالیتهای آتی خود در عرصه موسیقی گفت: چون در این سفر مدت کوتاهی در ایران هستم فعلا برنامه خاصی برای تولید یک اثر نداشتم کما اینکه برنامه ریزی هم برای شروع کار جدید داشتم که بعد از حضور دوباره ام در ایران کارها را آغاز می کنم.

کامبیز روشن‌روان مدتی است در کشور کانادا سکونت دارد. اين آهنگساز پيش از اين كتاب‌هاي پارتیتور سمفونی فلک الافلاک، پارتیتور (پوئم سمفونی پرواز) از خیام تا مولوی، کنسرتو برای فلوت به همراه ارکستر زهی و سازشناسی و ارکستراسیون موسیقی ایرانی را منتشر كرده است.

مراسم رونمایی کتاب «هارمونی جامع کاربردی موسیقی» شنبه 29 شهریور ساعت 18 در محل موزه موسیقی برگزار می شود.