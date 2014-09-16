به گزارش خبرنگار مهر، محمود عاطف راد پیش از ظهر سه شنبه در جلسه بیمه سلامت استان افزود: همچنین در این طرح بسته خدمات تشخیصی و درمانی برای روستائیان افزایش یافته است.

وی همچنین اظهارداشت: حقوق پزشکان خانواده روستایی در ارتقای طرح پزشک خانواده روستایی افزایش پیدا کرد تا ماندگاری پزشکان در روستاها به جهت ارائه خدمات بهتر به روستائیان بیشتر شود.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان به طرح بیمه سلامت همگانی رایگان اشاره کرد و گفت: این طرح که یک الزام قانونی بر زمین مانده بود که از اردیبهشت ماه امسال اجرایی شد.

وی افزود: هر فرد فاقد بیمه درمان امروز می تواند دفترچه بیمه درمانی رایگان را دریافت کند.

عاطف راد ر با بیان اینکه طرح بیمه سلامت همگانی مقدمه طرح تحول نظام سلامت است، اظهارداشت: طی 2.5 ماهه گذشته 130 هزار و 956 دفترچه درمانی برای افراد فاقد هرگونه بیمه درمانی در استان صادر شده است.

وی اذعان داشت: آمار بیمه شدگان بیمه سلامت استان نسبت به گذشته افزون بر 130 هزار نفر افزایش پیدا کرده است.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان گفت: یک میلیون 495 هزار نفر از جمعیت استان ( 60 درصد ) تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

وی افزود: تمامی دفترچه های بیمه سلامت اعم از کارکنان دولت، بیمه سلامت همگانی و غیره دارای ارزش و اعتبار یکسانی هستند با ارائه این دفترچه ها در دریافت خدمات سرپایی فرد فقط 30 درصد هزینه و 70 درصد بقیه را بیمه پرداخت می کند.

عاطف راد تصریح کرد: در حال حاضر پرداخت 90 درصد خدمات بستری و 70 درصد هزینه های سرپایی بر عهده بیمه سلامت است.

وی همچنین با اشاره به اینکه طرح تحول نظام سلامت از 15 اردیبهشت ماه امسال آغاز شده است، گفت: این طرح با همکاری وزارت بهداشت و سازمان بیمه سلامت در حال اجرا است.

مدیرکل بیمه سلامت گیلان کمک به سازمان های بیمه گر در پرداخت به روز مطالبات موسسات را از طرح های مهم دولت دانست و افزود: دولت امسال سهم خود را از بیمه به موقع به سازمان های بیمه گر پرداخت کرد.