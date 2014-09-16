به گزارش خبرگزاری مهر، نیک آزما در مراسم تجلیل از نخبگان بسیج دانش آموزی که در سالن شهید درویش ستاد فرماندهی سپاه استان قم برگزار شد، طی سخنانی ضمن درود به ارواح طیبه 36000 هزار شهید دانش آموز اظهار داشت: طرح آیه های تمدن از حدود 4 سال پیش در مقطع پیش دانشگاهی آغاز شد.

وی افزود: دانش آموزهائی که خودشان را برای کنکور آماده می کردند با ثبت نام در این طرح از مزایا و خدمات آن برای بهتر حاضر شدن در کنکور استفاده می کردند .

مسئول موسسه علمی و آموزشی رزمندگان اسلام با اشاره به اینکه عمدتا دانش آموزان بسیجی بودن که با شرکت در برنامه های آموزشی موسسه رزمندگان اسلام خودشان را برای کنکور آماده می کردند، ابراز کرد: مادر شهید احمدی روشن بیان کردند" فرزند شهیدم در در دانش آموزی رشد کرد و در دوران دانشجوئی تکامل یافت در نطنز به بار نشست".

نیک آزما با اشاره به اینکه سال گذشته حدود 100 نفر از بسیجیان مقطع پیش دانشگاهی در طرح آیه های تمدن شرکت کردند، خاطر نشان کرد: از این تعداد 20 نفر موفق به کسب رتبه زیر 1000 و 5 نفر نیز موفق به کسب رتبه زیر 100 شدند.

وی اعلام کرد: فردا اولین همایش مشاوره ای دانش آموزان سال 94-93طرح آیه های تمدن بسیج دانش آموزی در سینما تربیت با سخنرانی دکتر درویشی برگزار خواهد شد.

مسئول موسسه علمی و آموزشی رزمندگان اسلام با اعلام این خبر که استان قم در بین 32 استان کشور استان رتبه ششم را کسب کرده است، افزود: از دو سال گذشته طرح آیه های تمدن برای دانش آموزان مقطع اول راهنمائی نیز انجام می شود که دانش آموزان با شرکت در آزمون دوره موفق به شرکت در کلاسها می شدند.

وی با اشاره به اینکه امسال 500 نفر در آزمون شرکت داشتند، ابراز کرد : از بین این تعداد 390نفر موفق به شرکت در کلاس ها شده اند که به تربیت تا مقطع چهارم دبیرستان 1200 نفر می شوند .

نیک آزما در پایان تصریح کرد: کسانی که در سال اول راهنمائی وارد طرح می شوند، به مدت 6 سال بورسیه می شوند تا بهترین عملکرد را در کنکور داشته باشند.

دانشجویان بسیجی سفیران انقلاب اسلامی اند

فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) نیز در این مراسم، دانشجویان بسیجی را سفیران انقلاب اسلامی خواند و ابراز کرد: بسیجیان در زمینه علم و دانش همانند همه صحنه‌ها ثابت کردند که حضوری فعال و موثردارند.

سردار مهدی مهدوی نژاد ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شش هزار شهید گلگون کفن استان قم اظهار داشت: عنوان بسیار خوبی در مرکزیت بسیج با عنوان آیه های تمدن انتخاب شده است، آیه یعنی نشانه و نشانه واقعی تمدن و تمدن سازان در این دوران شهدای ما هستند که بهترین تمدن ها را ساختند.

وی ابراز کرد: تمام امت ها و ملت ها می توانند با درس آموزی از این تمدن اصیل و ناب یعنی شهدا، گام های بزرگ و اساسی را در مسیر الهی بردارند.

فرمانده سپاه استان قم با اشاره به اینکه تمام تلاش دشمنان این بوده است که انسان ها را در جهل و گمراهی و نا آگاهی نگه دارند، افزود: خداوند تبارک و تعالی از بدو پیدایش خلقت پیوسته در مورد مسئله علم و دانش و رشد و آگاهی تاکید داشتند .

وی خاطرنشان کرد: با بعثت انبیای الهی تمام تلاش پیامبران این بوده است که بشر را در راستای رشد و آگاهی تشویق و ترغیب کنند.

سردار مهدوی نژاد مهمترین هدف انبیای الهی را قراردادن انسانها در یک مسیر درست و کاملی به عنوان صراط مستقیم الهی دانست و ادامه داد: در مقابل دشمنان هم با تمام توان به دنبال این بودند که این امر مهم محقق نشود.

وی در ادامه عنوان کرد: در انقلاب اسلامی با بینش، آگاهی و رشد این مردم، امام خمینی(ره) توانست شناخت ها را عوض بکند و با تغییر و عوض کردن نگاه ها منجر به یک انقلاب بزرگ اسلامی شد.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) با اشاره به اینکه کسانی در برهه های گوناگون آمدند و برای نهادینه کردن انقلاب اسلامی جانشان را گذاشتند نزد خداوند اجری عظیم دارند، ابراز کرد: در برهه های دهه اول انقلاب اسلامی، شهدای عزیزمان با جان فشانی خودشان آمدند این فرهنگ و این نظام را نهادینه کردند .

وی افزود: امام راحل(ره) راه و مسیر صحیح و درست را به ما نشان داد و شهدا با خونشان آمدند این مسیر را بیمه کردند.

فرمانده سپاه امام علی بن ابی طالب(ع) تصریح کرد: چهر های بزرگی چون شهید دکتر مصطفی چمران با آن همه دانش و مجاهدت ها ، همه را رها می کند و برای دوام انقلاب هزینه می کند.

وی ادامه داد: در زمان هشت سال دفاع مقدس بیش از 36000 هزار شهید دانش آموز نیز جانشان را برای بارور تر کردن انقلاب فدا کردند، برای اینکه ثابت کنند ما می توانیم روی پای خودمان بایستیم و زیر حرف زور نرویم.

وی با اشاره به اینکه زمانی که دشمنان نتیجه نگرفتند و یا نتیجه عکس گرفتند در زمینه فرهنگ وارد شدند، عنوان کرد: در مسئله فرهنگ هم چهره های درخشانی چون احمدی روشن در عرصه علمی خط شکنی کردند.

سردار مهدوی نژاد شهدا راهمچون شهدا همچون ستاره های درخشانی خواند که در آسمان انقلاب اسلامی می درخشند، خاطرنشان کرد: اگر می خواهیم تمدن ساز باشیم باید به شهدا اقتدا کنیم.

وی با اشاره به بیانات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه "تشخیص درست، تصمیم قطعی گرفتن و اعتماد به خداوند " افزود: شهدا نیز با پیروی از همین سه امر مهم توانستند پیروز شوند و جایگاه عظیمی هم در نیا و هم در آخرت برای خود خریداری کنند.

فرمانده سپاه استان قم با بیان اینکه هرکس که اعتقادش به خداوند بیشتر باشند کارش با برکت تر خواهد شد ، ابراز کرد: انقلاب به شما دانش آموزان بسیحی نیازمند است و شما نیز به انقلاب نیازمند هستید چون انقلاب اسلامی موجب شده تا ایران اسلامی امروز چنین بدرخشد.

وی با اعلام اینکه نام ایران اسلامی امروز برتارک جهان می درخشد، تصریح کرد: باید شما دانش آموزان و دانشجویان بسیجی در سنگر علم و دانش بسیار تلاش کنید و متکی بر چند عدد کتب درسی نباشید و به دنبال تحقیق و پژوهش بروید.

سردار مهدوی نژاد دانشجویان بسیجی را سفیران انقلاب اسلامی خواند و ابراز کرد: بسیجیان در این زمینه همانند همه صحنه ثابت کردند که حضوری فعال و موثردارند.

وی هوشیاری بسیجیان را در زمان حاضررا لازم و ضروی دانست: امروز آتش دشمنان خیلی سنگین تر دیروز است و در همه زمینه ها سعی دارد برما غلبه پیدا کند ولی این را بداند این دانشجویان بسیجی از نسل همان رزمندگان دروان دفاع مقدس هستند.