به گزارش خبرنگار مهر، معاون محیط طبیعی و تنوع زیستی اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: یک قلاده روباه گرفتار شده در یک واحد پخش دارو در تبریز پس از انجام مراقبت های لازم و حصول اطمینان از سلامتی حیوان، در زیستگاه طبیعی اطراف تبریز رها سازی شد.

عبداله رسولی با قدردانی از شهروندان دوستدار حیات وحش بخاطر همراهی با این اداره کل در حفاظت از محیط زیست استان، از عموم شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف زیست محیطی مراتب را با شماره تلفن 1812 به اداره کل حفاظت محیط زیست آذربایجان شرقی اطلاع دهند.

رها سازی یک بهله عقاب طلایی در جلفا

مسئول اداره حفاظت محیط زیست شهرستان جلفا نیز از رهاسازی یک بهله عقاب طلایی در منطقه حفاظت شده کیامکی توسط یگان حفاظت محیط زیست این شهرستان پس از انجام مراقبت ها و مداوای کامل این پرنده خبر داد.

علی اسماعیلی سه شنبه ضمن اعلام این خبر تصریح کرد: عقاب طلایی عموماً دارای طول 75 تا 88 سانتی متر بوده و در کوهستان های کم گیاه و خشک، جنگل های کوهستانی و صخره های ساحلی به سر برده و روی درختان بلند یا لبه پرتگاه ها آشیانه می سازد.

وی در پایان با درخواست از همه شهروندان مبنی بر گزارش هرگونه تخلف زیست محیطی اعم از شکار، صید و تخریب غیرمجاز طبیعت به اداره حفاظت محیط زیست شهرستان اظهار داشت: این عقاب طلایی مجروح نیز توسط یک شهروند طبیعت دوست به یگان حفاظت محیط زیست شهرستان میانه تحویل داده شده بود که پس از مداوا در منطقه کیامکی رهاسازی شد.