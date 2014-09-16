به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای جودو قهرمانی کاتای جهان طی روزهای 28 و 29 شهريورماه به میزبانی اسپانیا در شهر مالاگا برگزار می شود و تیم ملی کشورمان که عنوان نایب قهرمانی سال 2012 را در اختیار دارد پس از یک دوره غیبت با ترکیبی کامل در این مسابقات شرکت می کند.

تیم ملی ایران متشکل از 14 کاتارو ساعت 3 و 15 دقيقه فردا چهارشنبه 26 شهریور ماه عازم استانبول شده و سپس از آنجا راهی مالاگا کشور اسپانیا محل برگزاری مسابقات خواهند شد.

مجتبی باجلان ، سیدرضا روحانی، حسن روشنایی ، حسین محمودی، محمد حسن سالاری، محمدرضا صحرایی، محمدجواد بشارتی، محسن قاسملو، عبدالوهاب بردی، سید یاشار روح اله زاده، فتح اله فریدی وثوق، حمیدرضا کریمی ناصر، محمدحسن نجفی و علیرضا کریمی ناصر در پنج کاتای اصلی با سرپرستی و سرمربیگری حسین زند در این دوره از مسابقات شرکت می کنند.