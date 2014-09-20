بهمن گودرزی کارگردان سینمای ایران درباره آخرین وضعیت تازه ترین فیلمش با عنوان «آتیش بازی» به خبرنگار مهر گفت: تمامی مراحلی فنی فیلم انجام و پروانه نمایش هم از سوی سازمان سینمایی صادر شده است.

وی با اشاره به اینکه پیش از این قرار بود فیلم در قالب اکران عید فطر در سینماهای تهران روی پرده برود که این اتفاق نیفتاد، بیان کرد: در حال حاضر امور مربوط به اکران بر عهده تهیه‌کننده این فیلم مرتضی شایسته است و فکر می‌کنم به زودی این اتفاق بیفتد و «آتیش بازی» در فصل مناسبی به اکران برسد.

این کارگردان درباره فعالیت‌های جدیدش گفت: به تازگی فیلمبرداری فیلم تازه ام با عنوان «باج» برای توزیع در شبکه نمایش خانگی به پایان رسیده که این فیلم در مرحله تدوین قرار دارد و شاهین یارمحمدی کار مونتاژ آن را بر عهده گرفته است.

کارگردان فیلم «شش و بش» در ادامه حرف هایش تصریح کرد: پیش از این تصمیم داشتم که این فیلم را سینمایی بسازم ولی شرایط ساخت آن مهیا نشد و ترجیح دادم که آن را برای شبکه نمایش خانگی کار کنم.

گودرزی در پایان حرف هایش گفت: با برنامه ریزی های انجام شده، تدوین فیلم «باج» تا 20 روز دیگر به پایان می رسد و بعد از آن در شبکه نمایش خانگی عرضه خواهد شد.

«آتیش بازی» عنوان تازه ترین فیلم بهمن گودرزی است که تهیه کنندگی آن برعهده مرتضی شایسته است.

در خلاصه داستان فیلم آمده است: قدیمیا می‌گن طرف این قدر شیر داغ خورده دهنشو سوزنده، موقعی که میخواد دوغ بخوره فوتش میکنه. حالا این شده حکایت آدمای «آتیش بازی» یا اینقدر تخته گاز میرن که یاتاقان میزنن یا اینقدر احتیاط رو رعایت میکنن که از انور بوم میافتن ...



امین حیایی، الناز شاکردوست، سحر قریشی، شقایق دهقان، عزت الله مهرآوران در این فیلم به ایفای نقش می‌پردازند.