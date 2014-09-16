به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا عشریه پیش از ظهر سه شنبه در کارگروه رسانه اتاق بازرگانی مازندران، با تاکید بر حضور رسانه ها در سفرهای هیئتهای تجاری و اقتصادی بیان داشت: باید بتوانیم در سفرهای خارجی از حضور رسانه ها بهره گیریم.

وی با اشاره به نامگذاری سالجاری به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با مدیریت و عزم جهادی، حمایت از فعالیت و کار اقتصادی را ضروری دانست تا به منویات رهبر معظم انقلاب جامعه عمل پوشانده شود.

عشریه با اشاره به اینکه، توسعه اقتصادی داشته باشیم دیگر مشکل امنیتی نخواهیم داشت، عنوان کرد: همه مشکلات ریشه در فقر و بدبختی دارد و باید برای رفع مشکلات به حوزه اقتصادی تلاش شود.

وی با بیان اینکه همه ما دغدغه توسعه استان را داریم، عنوان کرد: بخش های مختلف از جمله رسانه ها باید برای توسعه استان تلاش کنند.

عشریه از رسانه و کارگروه رسانه به عنوان مشاوران امین بخش اقتصادی یاد کرد و خواستار بهره گیری از ظرفیتهای رسانه در حوزه های مختلف شد.

وی با بیان اینکه سه بندر و فرودگاه در مازندران فعالیت دارد گفت: زیرساختهای خوبی برای فعالیت در استان وجود دارد اما تاکنون نتوانسته ایم کاری در حد شان و شایستگی مردم استان انجام دهیم.

رئیس اتاق بازرگانی مازندران با گرامیداشت سالگرد سرپرست فقید خبرگزاری فارس در مازندران بیان داشت: مرحوم معافی همواره یار و حامی بخش اقتصادی بوده است.