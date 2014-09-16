"مهران چراغچی بازار" سه شنبه در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه حدود هفت سال است به صورت حرفه ای عکاسی می کند، علت موفقیت خود را حضور در انجمن های عکاسی تبریز عنوان و تصریح کرد: در چهار جشنواره قبلی فیروزه تبریز نیز شرکت کرده ام که در این میان جایزه ویژه چهارمین جشنواره را نیز کسب کرده ام.

چراغچی تفاوت های فرهنگی تبریز را عامل پیشرفت عکاسی در این شهر دانست و افزود: حدود سه سالی در ترکیه اقامت داشته ام، عکاسان ترکیه ای با وجود اینکه در عکاسی تحصیلات عالیه دارند اما هنرمندان عکاس ما به لحاظ فرهنگی از آنها حرفه ای تر فعالیت می کنند و بویژه عکاسان تبریزی از لحاظ محتوایی توجه ویژه ای به عکس های خود دارند و این امر باعث مطرح شدن عکس های آنها در سطح جهانی شده است.

وی در ادامه به اشاره به برخی موانع در مسیر عکاسی و عکاسان اظهار داشت: متاسفانه برخی مواقع مشکلات مالی و مدیریتی بر مسایل هنری ارجحیت می یابند و بودجه های اختصاص یافته به هنر صرف هزینه های دیگری می شود.

نفر نخست بخش معماری جشنواره عکس فیروزه تبریز با بیان اینکه در کشور ایران تولید دوربین های عکاسی وجود ندارد، اظهار داشت: در برخی موارد عکاسان خارجی به دلیل اینکه دوربین ها در کشورهای خودشان ساخته می شود بیش از عکاسان تبریزی در استفاده آن مهارت دارند و همین موضوع در برخی موارد موجب کاهش کیفیت اثار تولیدی عکاسان داخلی است.

چراغچی اضافه کرد: عکاسان خارجی به مقوله عکاسی نگرش آکادمیکی دارند، در حالی که عکاسان تبریزی خود آموز هستند و بدون تحصیلات دانشگاهی در این حرفه به صورت تجربی فعالیت می کنند.

جايزه نفر اول بخش معماری نفر نخست بخش معماری جشنواره عکس فیروزه تبریز به مهران چراغچی از تبریز رسيد و اين عكاس جوان تبريزي برنده تندیس ملی جشنواره، تندیس هفته نکوداشت تبریز و لوح افتخار به همراه 30 میلیون ریال جایزه نقدی شد.