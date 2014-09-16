به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام والمسلمین احمد مبلغی در دیدار با دکتر احمد محمود کریمه رئیس بخش فقه مقارن و استاد برجسته دانشگاه الازهر مصر گفت: دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان الگوی صادق و کارامد "دانش ورزی امت محور"، هدیه جمهوری اسلامی به امت اسلامی می‌باشد.

وی اظهار داشت: ظهور داعشی‌ها، زنگ خطر را نزد همه امت اسلامی به صدا درآورده و مسلمانان را به عمق خطر تکفیر، مآل‌ها و عاقبت‌های آن متوجه کرده است.

استاد حوزه علمیه قم خاطرنشان کرد: پدیده داعش به رغم چالش‌های آن می‌تواند به فرصتی استثنایی برای نزدیک شدن صفوف و مواضع شیعه و سنی به یکدیگر بدل شود و این دو را به سمت حفظ و حریم داری نسبت به همدیگر و داشتن روابط پاکیزه‌تر و بی‌تنش‌تر در قبال هم به پیش ببرد.

دکتر کریمه نیز در این دیدار با ابراز خرسندی از آشنایی با دانشگاه مذاهب اسلامی به عنوان ابتکار جمهوری اسلامی ایران گفت: می‌کوشد پس از بازگشت به مصر زمینه‌های لازم برای همکاری این دانشگاه با الازهر شریف را فراهم آورد.

رئیس بخش فقه مقارن و استاد برجسته دانشگاه الازهر مصر به دعوت برخی نهادهای حوزوی مرتبط با حوزه بین الملل به ایران سفر کرده است.