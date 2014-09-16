به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن علم‌الهدایی، رئیس پارک علم و فناوری خراسان صبح امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: فناوری فرهنگی به خانواده ­ای از فناوری­ ها گفته می‌شود که شالوده­ صنایع فرهنگی را می‌سازند و هدف غایی آنها، اعتلای حیات روحانی و پالایش روحی بشر است.

وی افزود: کارآفرینی به معنای ارزش آفرینی اقتصادی، اخلاقی، هنری و فرهنگی است و در این میان کارآفرینی فرهنگی به معنای مدیریت روندها و فرایندهای تولید و عرضه­ خدمات و کالاهای فرهنگی و هنری است، به گونه­ ای که نوآورانه به احیاء و آفرینش ارزش­های فرهنگی بپردازد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان با بیان اینکه کارشناسان، توسعه فرهنگی را با گسترش تفکر و روحیه کارآفرینی فرهنگی در جامعه مرتبط می­ دانند، تصریح کرد: مرکز رشد یکی از ابزارهای رشد اقتصادی است که به منظور حمایت از کارآفرینان تحصیل‌کرده تأسیس می‌شود و با ارائه امکانات و تسهیلات عمومی، زمینه پا گرفتن شرکت‌های جدید را فراهم می‌کند.

کارآفرینی فرهنگی نقش اساسی در اقتصاد شهر مشهد دارد

علم الهدایی تصریح کرد: امروزه مراکز رشد به عنوان یکی از ابزارهای پذیرفته شده برای تبدیل خلاقیت‌ها و دستاوردهای علمی و تحقیقاتی به محصولات قابل ارائه به بازار و توسعه کارآفرینی محسوب می‌شوند.

وی با اشاره به جایگاه مقوله فرهنگ در اقتصاد شهر مشهد، گفت: تحقق کارآفرینی فرهنگی و پاسخگویی به نیازهای موجود و آتی در این حوزه، نیازمند طراحی مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت بود که بتواند از طریق آن بستری مناسب جهت ساماندهی مجموعه­ های فعال در این حوزه و تربیت نیروی انسانی کارآفرین مبتنی بر ارزشهای اسلامی – ایرانی را فراهم سازد.

مجری طرح توسعه کمی و کیفی زیارت امام رضا(ع) افزود: بر این اساس مرکز رشد فناوری­های فرهنگی و زیارت با رویکرد ارائه‌ خدمات حمایتی از واحد‌های نوپای فعال در حوزه زیارت و فناوری فرهنگی در اسفندماه سال گذشته آغاز بکار کرد.

علم الهدایی راه‌اندازی این مرکز را اقدامی نوین و بی‌نظیر در دنیای تشیع عنوان کرد و گفت: بارگاه منور رضوی با پذیرایی میلیون ها زائر ایرانی و بین‌المللی، فرصتی بی‌نظیر و توانمند را برای شهر زیارتی مشهد فراهم کرده است که در حقیقت سرمایه‌ای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی قلمداد می‌شود.

وی با بیان اینکه امروزه باورها و اعتقادات فرهنگی بر همه مسائل سایه انداخته است، اظهار کرد: زیارت قدرت نرمی را در جامعه ایجاد می‌کند که این فرصت باید به شکل زیبایی زمینه‌ساز سلامت و الگوی خانواده اسلامی در کشور باشد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان با تاکید براینکه افراد به واسطه ظرفیت خود از منبع فیض زیارت امام رضا(ع) الهام می‌گیرند،خاطرنشان کرد: قدرت نرم فراتر از قدرت فرهنگی است که بر این اساس فناوری‌های فرهنگی از منابع اصلی قدرت نرم در جامعه محسوب می شود.

توجه به تربیت نیروی کارآفرین ارزشی در مرکز رشد زیارت

علم الهدایی در ادامه تصریح کرد: بسترسازی برای ساماندهی مجموعه‌های فعال در حوزه فرهنگی و زیارت و تربیت نیروی انسانی کارآفرین مبتنی بر ارزش‌های اسلامی، ایرانی از مهمترین اهداف مرکز رشد فناوری های فرهنگی و زیارت است، ضمن آنکه بسترسازی و شبکه‌سازی برای ایجاد، تقویت و هم‌افزا کردن ظرفیت‌های فرهنگی متناسب با نیازهای شهر زیارتی مشهد از دیگر اهدافی است که در این مرکز دنبال می‌شود.

وی از توجه به توان مجموعه‌های غیر دولتی دانش‌محور و فناور و همچنین جذب حمایت سازمان‌های متولی امر فرهنگ به عنوان دیگر اهداف مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت نام برد و خاطرنشان کرد: در کنار توجه به این اهداف، نگرش جامعی در قالب اهداف فرعی نیز تدوین شده است که از جمله آنها می‌توان به تقویت تشکل‌های فرهنگی و جهت‌دهی آنها برای رفع نیازهای استان با استفاده از نگرش کارآفرینانه اشاره کرد.

رئیس پارک علم و فناوری خراسان یادآور شد: تهیۀ مستندات از فناوری‌های نرم و سیستم‌های موجود در مراکز رشد با موضوع صنایع خلاق در جهان, ارائه مدل بومی با توجه به ویژگی‌های منطقه و نگرش‌های اسلامی و جلب نظرات متولیان مربوطه در استان و مدل‌سازی و ارائۀ پیشنهاد نهایی برای راه‌اندازی مرکز رشد زیارت و فناوری‌‌های نرم در استان از مهم‌ترین اقدامات انجام گرفته در این مرکز است.

علم‌الهدایی برگزاری دوره ایده پروری سوغات زائران کودک و نوجوان را اقدامی ارزشمند در حوزه صنایع فرهنگی شهر زیارتی مشهد برشمرد و گفت: نگاه جامع مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت می‌تواند تأمین‌کننده ابعاد مختلف نیازهای مجاوران و زائران پایتخت معنوی ایران باشد.

وی در پایان با اشاره به برنامه های فرهنگ‌محور مرکز رشد فناوری‌های فرهنگی و زیارت، ابراز امیدواری کرد این مرکز بتواند موضوعات فناوری‌های نرم را به سطح زندگی عموم مردم تسری داده و آن را به ابزاری جهت بهبود سطح زندگی و تولید ثروت تبدیل کند.