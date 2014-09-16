به گزارش خبرنگار مهر، محسن هاشمی صبح سه شنبه در بازدید از دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود ضمن تقدیر از فعالیتهای مناسبی که در این واحد دانشگاهی شکل گرفته، افزود: در یکسال گذشته از بیش از 130 واحد دانشگاهی بازدید کرده ام و باید بگویم دانشگاه آزاد شاهرود دانشگاهی مثال زدنی است و به نظر می آید که از همه جهات پیشرفت لازم را کرده و به لحاظ عمرانی هم پروژه ای باقی نمانده است.

وی در مورد املاک و مستقلات این دانشگاه نیز خاطرنشان کرد: در این مورد وضعیت مناسبی دارید که البته باید در تجمیع آنها کوشید و می توانید با هیئت امنای استان تصمیمات لازم را اتخاذ کنید. مهمترین مساله گرفتن اسناد زمینهاست که عمدتا در این مورد هم این واحد دانشگاهی اقدام کرده است.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: برای دسترسی به آمار به روز در تمامی واحدهای دانشگاهی کشور دو سایت اینترنتی طراحی شده که قرار شده است تا واحدهای دانشگاهی عضو این سایتها شوند و با کد مخصوص دسترسی پیدا کنند.

هاشمی در مورد کم و کیف این سایتها افزود: یکی سایت املاک و مستقلات است که از واحد های دانشگاهی می خواهیم که اطلاعات دقیق و کامل خود را در آن وارد کنند و سایت دیگر هم نرم افزاری است برای کنترل پروژه ها که نیاز است اطلاعات پروژه ها، مشاوران و پیمانکاران و دیگر اطلاعات با جزئیات وارد آن شود.

وی با اشاره به وجود یک زمین 100 هکتاری در اختیار دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود در خارج از سایت مرکزی آن نیز خواستار ایجاد طرح توجیهی اولیه برای ایجاد مراکز رشد و پارک علم و فن آوری، خدمات و ... با استفاده از مشاور شد و گفت: این طرح در کمیته اقتصاد دانش بنیان مطرح خواهد شد و امیدواریم پس از ابلاغ بتوانید کارهای عمرانی آن را شروع کنید تا بتوان این سایت را در اختیار کسانی قرا داد که می خواهند با دانشگاه همکاری علمی اقتصادی داشته باشند.

معاون عمرانی دانشگاه آزاد اسلامی بیان کرد: بزودی مجوزهای لازم از معاونت فناوری ریاست جمهوری و وزارت علوم برای ایجاد پارکهای فناوری اخذ و به واحدهای دانشگاهی ابلاغ خواهد شد همچنین از وزارت صنایع و معادن و بازرگانی هم در حال اخذ مجوز پارکهای تجاری خدماتی هستیم که در کنار پارکهای فناوری شکل بگیرد تا از تولید علم تا توزیع و فروش آن در یک پارک مجتمع شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود نیز در این بازدید گزارشی از فعالیتهای عمرانی، آموزشی و پژوهشی در این واحد دانشگاهی ارائه داد و گفت: این دانشگاه دارای 110 هزار متر مربع فضای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی و دارای یک بیمارستان 100 تختخوابی است که به عنوان بیمارستان درجه یک شناخته شده است.

دکتر احمد دزیانیان افزود: هم اکنون این واحد دانشگاهی با سرانه استاندارد فضا نسبت به دانشجو به عنوان بزرگترین واحد دانشگاهی استان سمنان محسوب می شود.

وی گفت: هم اکنون پروژه در دست ساخت مرکز بیماریهای خاص بیمارستان دانشگاه 85 درصد پیشرفت فیزیکی دارد که امید است با حمایت بنیاد بیماری های خاص کشور و دانشگاه آزاد اسلامی بزودی عملیات آن به پایان برسد.

محسن هاشمی از ساختمان های آموزشی، پژوهشی، آزمایشگاهها، کارگاهها، بیمارستان خاتم الانبیاء (ص)، دانشکده پزشکی و مجموعه ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی شاهرود دیدن کرد.