به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام محسن غرویان، عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه با اشاره به اهمیت جایگاه امامزادگان گفت: امامزادگان درکشور در واقع پتانسیل و انرژی هایی با عنوان دین و مذهب دارند.

وی افزود: این انرژی و پتانسیل چهره ها، عالمان و شخصیت های دینی هستند که دانش آنها مؤثر در فرهنگ سازی و ایجاد معنویت درمقبره های امامزادگان است.

عضوهیات علمی جامعه المصطفی العالمیه ادامه داد: امامزادگان در واقع همگی انتصاب به اهل بیت(ع) دارند و بیانگر فرهنگ تشیع هستند و احترام و قداست آنها نشان دهنده اخلاق، معنویت، کلام و فقه واصول است.

حجت الاسلام غرویان تصریح کرد: با توجه به این تفاسیر چهره تشیع را می توان در زندگی نامه امامزادگان مطالعه کرد وازآنها الگو برداری مناسبی داشت.

وی اظهار داشت: درهرنقطه ای از کشورکه امامزاده ای وجود دارد، آن نقطه همواره دارای آبادی و عمران و خیر و برکت بوده است.

عضوهیات علمی جامعه المصطفی العالمیه یادآورشد: مردم در پناه پیشوایان دینی و اهل بیت(ع) به آسایش و آرامش رسیده اند و باید مقام امامزادگان را پاس بداریم.

حجت الاسلام غرویان با بیان اینکه امامزادگان معادن با ارزشی هستند خاطر نشان کرد: حکومت و مسئولین باید این معادن با ارزش را کشف کنند و زیبا سازی بیشتری در راستای زنده نگاه داشتن امامزادگان انجام دهند.

عضو هیات علمی جامعه المصطفی العالمیه افزود: ترویج فرهنگ تکریم امامزداگان و تببین زندگی نامه و جایگاه آنان در قالب بروشور و نرم افزارهای تبلیغی می تواند گام مهمی در مسیر شناسایی آنان به جامعه و مردم باشد.

حجت الاسلام غرویان گفت: باید با مدیریت و برنامه ریزی فضای مناسب معنوی را با بهره مندی از وجود امامزادگان در راستای تربیت مردم، اخلاق عمومی و سبک زندگی ایجاد کنیم.