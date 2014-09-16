محمد رضا مشفقیان در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه تولید برق در فارس نیز همراه با توسعه استان پیشرفت کرده افزود: هیچگونه مشکلی در خصوص تامین برق مورد نیاز استان نداریم به هر میزان از نیاز در هر نقطه استان آماده واگذاری هستیم.

وی ادامه داد: با برنامه ریزی های انجام شده طی سال های گذشته امروز به نقطه ای رسیده ایم که همگان با رشد و توسعه استان فارس تولید برق نیز ممکن است.

مدیر عامل برق منطقه ای فارس یادآور شد: مصرف برق استان فارس به بخش های مختلفی بستگی دارد که از جمله آنها نیز مسکن مهر، صنایع و توسعه های مختلف است اما با این وضعیت تنها استانی در کشور هستیم که در خصوص برق رسانی هیچگونه مشکلی وجود ندارد.

مشفقیان تصریح کرد: امروز فارس بعد از خوزستان دومین استان تولید کننده برق است و اینکه برق انرژی اتمی با ظرفیت یک هزار و 50مگاوات در شبکه به طور دائم وجود دارد.

وی یادآور شد: امروز تولید برق به حدی رسیده که یک هزار و 750 تا یک هزار و 800 مگاوات صادرات برق داریم.

مدیرعامل برق منطقه ای فارس تاکید کرد: تا 10سال آینده با این رشد شش درصدی انرژی نیازی به واردات نخواهیم داشت.