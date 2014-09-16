به گزارش خبرنگار مهر، حسینعلی امیری روز سه شنبه در حاشیه جلسه ملی پیشگیری از سوء استفاده از زمین در جمع خبرنگاران اظهار داشت: موضوع زمین در کشور دارای متولیان مختلفی از جمله سازمان امور اراضی، وزارت جهاد کشاورزی، سازمان جنگل ها، وزارت راه و شهرسازی و بنیاد مسکن و شهرداریها است. این در حالی است که مدیریت زمین در کشور یکپارچه نیست و از سوی دیگر صدور پروانه ساخت توسط یک دستگاه مشخص انجام نمی شود.

وی ادامه داد: تعدد مراجع تصمیم گیر باعث شده سوء استفاده از موضوع زمین راحت تر شود.در جلساتی که برگزار می شود مسئولان مربوطه کمبود نیرو، مشکل بین بخشی و ساختار را به همراه نارسایی قوانین و نگاه بخشی به مسائل منطقه ای از مهمترین موارد سوء استفاده از زمین مطرح می کنند.

به گفته سخنگوی وزارت کشور این وزارتخانه در این دوره همت جدی دارد تا با برنامه ریزی دستگاهها هماهنگ تر در این خصوص فعالیت کند. ضمن اینکه در استان ها نیز ستاد پیشگیری سوء استفاده از زمین در استانها به ریاست استانداران تشکیل شده است که موظفند با تجزیه و تحلیل و بررسی شرایط استان کارکرد اقدامات را به وزارت کشور گزارش کنند.

امیری با اعلام اینکه برخی استانها به ویژه سه استان شمالی دارای اهمیت ویژه هستند، تاکید کرد: در سطح ملی وزیر کشور جلساتی را با حضور وزرا، معاونان وزیر، شهرداری ها، دستگاه قضایی و بخش های مختلف برگزار می کند تا در صورت نیاز تصمیمات مهم و اقدامات در سطح دولت بررسی و تصویب شود.

به گفته وی، در جلسه امروز ملی پیشگیری از سوء استفاده از زمین، ریاست سازمان جنگل ها و مراتع، رئیس سازمان امور اراضی، استانداران سه استان شمالی و معاون عمرانی وزیر کشور گزارشاتی را ارائه کردند. وزیر در خصوص پیشگیری از سوء استفاده از اراضی مصمم است تا این موضوع جزو سیاست های جدی دولت قرار گیرد.

امیری در مورد سوء استفاده از زمین در حریم شهرها، گفت: این موضوع نیاز به بررسی های کارشناسی شده دارد و در صورتی که عده ای بخواهند در حریم شهرها سوء استفاده کنند در قالب صدور احکام قضایی این مسائل حل و فصل می شود.

وی افزود: معاون دادستان کشور قول جدی در پیگیری موضوع زمین خواری و صدور احکام سریع و قاطع در این رابطه را داده است. دولت در خصوص بحث زمین خواری پیگیر موضوع بوده و با تشکیل پرونده و همکاری بین بخشی تا قبل از تصرف اقداماتش را انجام می دهد. در صورتی که موضوع وارد بحث تصرف شد این مسئله نیاز به رسیدگی قضایی دارد.

امیری با بیان اینکه برای وزارت کشور تفاوت ندارد چه کسی زمین خواری می کند، تاکید کرد: نسبت به قصور و تقصیر مامور دولتی اغماضی نیست و مسئولان وزارت کشور و خود وزیر در برخورد با تخلفات مصمم هستند.

وی در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر درباره اینکه برخی شهرداری ها در دادن تراکم و مجوز ساخت در اراضی ملی تخلف می کنند، گفت: ناقص بودن مقررات در شهرداری در جلسه امروز مورد تاکید قرار گرفت اما چنانچه تخلفی از ناحیه ماموران شهرداری صورت گیرد وزارت کشور بر اساس تخلف اداری با آنها برخورد کرده و در صورتی که این موضوع واجد جنبه مجرمانه باشد پرونده را به دستگاه قضایی ارسال می کند.

وی با اعلام اینکه یکی از مهمترین کارهای مورد نیاز کشور اجرای کاداستر جامع است، تاکید کرد: در حال حاضر کاداستر شهری در کشور اجرا می شود اما باید برای جلوگیری از زمین خواری و رفع مشکل طرح کاداستر جامع اجرا شود تا بتوان از بروز زمین خواری تا حد زیادی جلوگیری کرد.