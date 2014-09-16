به گزاش خبرنگار مهر، نشست خبری دومین کنگره ادبی طاهره صفارزاده صبح امروز سه‌شنبه 25 شهریور در مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری برگزار شد.

در این نشست خبری رضا اسماعیلی دبیر این کنگره در سخنانی اظهار داشت: این جایزه ادبی به همت دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری همزمان با هفتمین سالگرد درگذشت طاهره صفارزاده روز 4 آبان از ساعت 5 تا 7 در حوزه هنری برگزار می‌شود و تا 15 مهرماه نیز دبیرخانه جایزه آماده پذیرش آثار علاقه‌مندان برای شرکت در این جایزه ادبی است که در سه حوزه شعر، مقاله و پژوهش و پایان‌نامه دانشجویی برگزار می‌شود.

وی افزود: امسال و مطابق با فراخوان جایزه، بخش ویژه‌ای مخصوص معرفی بانوی برگزیده فرهنگ داریم. این انتخاب بر اساس رصد شورای داوران از میان بانوان فعال فرهنگی کشور است و در کنار آن بانوانی نیز که حس می‌کنند کارنامه کاری درخشانی دارند می‌توانند رزومه خود را برای بررسی در اختیار ما قرار دهند. این انتخاب سال گذشته از میان 1500 اسم صورت گرفت و در همه دوره‌های برگزاری این جایزه ادامه خواهد داشت.

اسماعیلی همچنین به بخش جنبی این جایزه ادبی اشاره کرد و گفت: امسال کتاب گزیده اشعار شاعران معاصر که به مرحوم صفارزاده تقدیم شده است همزمان با اختتامیه منتشر می‌شود. کتاب دوم نیز شناختنامه صفارزاده است که با عنوان «از مذهب بیداران» همزمان با این مراسم رونمایی می‌شود. در کنار این مساله از تمبر یادبود مرحوم صفارزاده نیز رونمایی خواهیم کرد و در حال رایزنی هستیم که در حوالی محل سکونت وی نام خیابان و یا بوستان و یا میدانی از شهر را به اسم وی نامگذاری کنیم.

اسماعیلی ادامه داد: امسال برای نخستین بار محور قرآن کریم نیز به جشنواره اضافه شد و بر اساس فراخوان آثاری که در این زمینه تالیف شده باشند را نیز مورد داوری قرار خواهیم داد.

اسماعیلی همچنین از چاپ یک ویژه‌نامه 16 صفحه‌ای در روزنامه اطلاعات با کمک دفتر آفرینش‌‌های ادبی حوزه هنری و نیز ساخت کلیپی براساس اشعار صفارزاده همزمان با برگزاری این کنگره خبر داد.

کمک کنید تا ساخت کتابخانه صفارزاده به پایان برسد

در این نشست خبری جلال ‌صفارزاده برادر طاهره صفارزاده نیز در سخنانی عنوان داشت: طاهره زندگی بسیار ساده‌ای داشت و از هر نوع تکبر و خودنمایی گریزان بود. همیشه ذکرش این بود که اگر کاری برای کشور می‌کند باید در راستای ترویج فرهنگ و ادبیات باشد. او آرزو داشت که کاری ماندگار کند هرچند که همیشه می‌گفت ماندگار واقعی تنها خداوند است.

وی ادامه داد: چند باری از خواهرم برای دریافت جایزه چهره‌های ماندگار دعوت شد اما او همیشه می‌گفت در کشوری که کارتن‌خواب دارد من نباید از بیت‌المال برای خودم هدیه بگیرم. یک بار هم که در مراسمی از سوی رئیس جمهور وقت آقای خاتمی به او هدیه‌ای داده شد آن را به آوارگان افغان ایران تقدیم کرد. همیشه می‌گفت افتخارم این است که هرگز به طلافروشی نرفته‌ام و مهریه ازدواجش نیز تنها یک جلد قرآن کریم بوده است.

وی در پایان خواستار کمک نهادهای فرهنگی برای تکمیل و افتتاح کتابخانه منسوب به خواهرش در سیرجان شد که تاکنون تنها یک «پی» از آن ساخته شده است.

صفارزاده با شعرش برای انقلاب مبارزه کرد

همچنین در این نشست خبری علیرضا قزوه مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری نیز در سخنانی عنوان کرد: تا زمانی که من و آقای مومنی در حوزه هنری هستیم برگزاری جایزه ادبی صفارزاده ادامه خواهد داشت و این کار به خاطر نقش بی‌بدیل ایشان در شکل‌گیری حوزه هنری است که ایده تشکیل آن را داد و نامش را به عنوان یکی از نخستین زنان مدیر در ایران ثبت کرد مدیری که شاید حکم نداشت اما مدیریت صحیح را اعمال می‌کرد.

قزوه افزود: صفارزاده اگر در زمره مدیران هم نبود امروز به عنوان یک الگو در میان زنان ایرانی مطرح بود. من در ذهنم ایشان را به عنوان شاخص‌ترین نماد زن هنرمند مسلمان ایرانی می‌شناسم که بخش اعظم زندگی خود را صرف هنر انقلاب و قرآن کرد. شعرهای او نیز همه پرمحتوا و تاثیرگذار بود و در روند شعر انقلاب تاثیر گذاشت. در کنار همه اینها در زندگی نیز فردی بی‌نیاز بود و بارها دیدم که هر چه داشت را در وصیت‌نامه‌هایش به معلولین و مجروحین انقلاب بخشید.

قزوه همچنین به انتخاب زن برگزیده در این مراسم اشاره کرد و گفت: امسال احتمال دارد در انتخاب بانوی نمونه فرهنگ از بانوان شاعر کشورهای فارسی‌زبان نیز برگزیدگانی داشته باشیم.

این شاعر افزود: اگر ما در شعر زنان پس از انقلاب به رشد رسیدیم مرهون مادری‌های امثال صفارزاده است. سال گذشته در داوری جایزه ادبی پروین اعتصامی تنها 1000 کتاب در موضوع شعر و نقد ادبی زنان به دست ما برای داوری رسید که به نظرم نتیجه تلاش‌های امثال صفارزاده است. او مانند پروین اعتصامی در ادبیات ایران می‌درخشد و می‌شود از او به عنوان پروین دیگری که انقلاب را درک کرد یاد کرد. نجابت شعر پروین به همراه تعهد انقلابی در شعر صفارزاده جمع شده بود. در زمانه‌ای که غزل قالبی بود که فضاهای عاشقانه غیر نجیب را پرورش می‌داد، پروین با روی آوردن به قالب قطعه سعی کرد به ترویج اخلاق بپردازد و صفارزاده نیز در زمان حیات خود با شعرش به مبارزه با رژیم شاه پرداخت و توانست در فضای فرهنگی ادبی انقلاب اسلامی نقشی داشته باشد.

وی در ادامه به ارائه پیشنهادی به موزه مشاهیر ایران برای ساخت تندیس طاهره صفارزاده اشاره کرد و گفت: این پیشنهاد با موافقت روبرو شده و در چند ماه گذشته این تندیس ساخته و در این موزه قرار داده خواهد شد.