به گزارش خبرنگار مهر، بر اثر برخورد دو دستگاه سواری پراید در محور ارتباطی زابل-زاهدان که شب گذشته رخ داد متاسفانه تعداد 9 نفر جان خود را در این محور از دست دادند.

فرمانده پلیس راه شمال سیستان و بلوچستا با تائید این خبر اظهار داشت: مقارن ساعت 22.15 دقیقه شب گذشته در 100 کیلومتری شهر زاهدان و محور ارتباطی زابل دو خودرو سواری با یکدیگر بر خورد کردند که این سانحه دلخراش جان 9 نفر را گرفت.

سرهنگ ایوب شرافتی بیان داشت: بر اثر شدت تصادم تعداد 6 نفر از سرنشینان این دو خودرو در صحنه حادثه و تعداد 3 نفر نیز به دلیل جراحات وارده در بیمارستان جان خود را از دست دادند.

وی علت این سانحه دلخراش را انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطوئنه توسط یکی از رانندگان عنوان کرد و افزود: متاسفانه سرعت غیرمجاز و انحراف به چپ از مهمترین عوامل سواح رانندگی در استان به شمار می‌رود.

وی عرض کم بسیاری از محور های ارتباطی و سهم اندک استان از راه‌های چهار بانده را یکی از عوامل مهم و حادثه ساز در سیستان و بلوچستان عنوان کرد و افزود: به رغم تمهیدات لازم توسط نیروهای پلیس راه به منظور کاهش سرعت و نصب دوربین‌های سرعت سنج و کنترل نامحسوس در جاده‌های استان اما متاسفانه شاهد تخلفات بی شمار و بی توجهی رانندگان به سرعت مطمئنه هستیم.

شرافتی از رانندگان و گردشگرانی که در روز های پایانی تعطیلات قصد سفر داشته و یا در حال عزیمت به محل سکونت خود هستند توصیه کرد ضمن رعایت کامل مقررات راهنمایی و رانندگی از سرعت غیرمجاز، عجله و شتاب پرهیز و با آسودگی کامل رانندگی کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای ماه جاری نیز تخطی از سرعت مطمئنه و سبقت غیر مجاز در محور زابل-زاهدان حادثه افرید و بر اثر برخورد یک دستگاه سواری زانتیا با یک دستگاه پراید چهار نفر در این محور جان خود را از دست دادند.