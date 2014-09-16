به گزارش خبرنگار مهر، هاشم اسکندری که صبح امروز سه شنبه موفق به کسب 23 رای از مجمع انتخابات فدراسیون شد و برای چهار سال دیگر در سمت ریاست فدراسیون بولینگ، بیلیارد و بولس ابقا شد، اظهار داشت: این فدراسیون و زیرمجموعه آن در چهارسالی که گذشت موفق به کسب 37 مدال رنگارنگ شد اما باید تلاش کنیم که رشته ها را به جایی برسانیم که در سال 50 مدال کسب کنیم.

وی افزود: برگزاری مسابقات رنکینگ در بخش بانوان و آقایان از جمله کارهایی است که انجام دادیم و با کمک و نظرات دوستان انجام خواهیم داد. ضمن اینکه نگاه ویژه ای به ورزش بانوان خواهیم داشت.

اسکندری ادامه داد: تجهیز سالن های بولینگ و بیلیارد و همچنین نوسازی تجهیزات با همکاری حامیان والی جزو برنامه های ما به حساب می آید. چنانچه مسابقات همچون به صورت زنده از سیما پخش شود بی تردید اسپانسرهای بیشتری برای همکاری با این فدراسیون ابراز علاقمندی خواهند کرد.

هاشم اسکندری در پایان گفت: قصد داریم که فعالیت کمیته های این فدراسیون را ساماندهی کنیم که در این خصوص روسای هیات ها در شکل گیری این کمیته ها نقش خواهند داشت و از نظرات آنها استفاده خواهیم کرد.