به گزارش خبرنگار مهر، فضل الله رنجبر پیش از ظهر سه شنبه در نشست هماهنگی برگزاری آیین های هفته دفاع مقدس اظهار داشت: امنیتی که امروز در کشور وجود دارد و نیز اقتدار ایران در مجامع بین المللی به برکت و ارزش خون شهدا حاصل شده است.

وی گفت: ایثار و جان فشانی رزمندگان و جوانان ایران اسلامی در زمان هشت سال دفاع مقدس موجب شد که امروز کشور ما بی نیاز از دولت های دیگر، خود را به عنوان یکی از قدرت های جهانی به دنیا اثبات کند.

فرماندار کرمانشاه افزود: لذا ما وظیفه داریم با برگزاری برنامه های دفاع مقدس یاد و خاطره شهدا را زنده نگه داشته و در راهی که آنها حرکت کردند قدم برداریم.

رنجبر بر برگزاری هر چه با شکوه برنامه های هفته دفاع مقدس تاکید کرد و گفت: برنامه های مختلف و متنوعی در سطح کرمانشاه طی هفته دفاع مقدس برگزار خواهد شد.

وی خاطر نشان کرد: غبارروبی و گلباران مزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا و جانبازان، برپایی نمایشگاه آثار دوران دفاع مقدس، برگزاری جشنواره شهدای جامعه ورزشی، ویزیت رایگان بیماران در مراکز درمانی و ... از جمله برنامه هایی است که در کرمانشاه برگزار خواهد شد.

فرماندار کرمانشاه همچنین به صدا درآوردن زنگ مقاومت در مدارس را از دیگر برنامه ها عنوان و با اشاره به هفته بازگشایی مدارس نقش برجسته نوجوانان و جوانان در ایام دفاع مقدس را یادآور شد.

رنجبر تاکید کرد: با توجه به برنامه های مختلف دشمنان و تهاجم فرهنگی آنان علیه کشور ما، معلمان باید با فراگیری آموزش های لازم در زمینه شیوه های مطلوب و مدرن تدریس، دانش آموزان را برای مقابله با این تهاجم آگاه و فرهنگ اصیل ایرانی اسلامی را به آنها معرفی کنند.