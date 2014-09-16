به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام شکرالله دانش معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی فارس در این جلسه گفت: برای مقابله با تهاجم فرهنگی باید همه نهادهای فرهنگی بسیج شویم و یک کار جمعی انجام دهیم و از موازی کاری پرهیز کنیم.

وی ادامه داد: تقویت بنیانهای دینی و فرهنگی در راستای توسعه جامعه، لزوم مشارکت همه مردم و مسئولین در اجرای برنامه های فرهنگی و نقش فرهنگ و دین و تقویت باورهای دینی در کاهش آسیبهای اجتماعی و بزه کاریهای اخلاقی بسیار موثر ومثمر ثمراست.

دانش خاطرنشان کرد: تنها دین نجات بخش از منظر امام راحل(ع)، اسلام ناب محمدی و اسلامی است که از برکت وجود اهل بیت عصمت و طهارت(ع) به ما رسیده و همه باید در این عرصه فعالیت کنیم.

در ادامه این جلسه حجت‌الاسلام نقوی امام جمعه صفاشهر گفت: اگر انسان‌ها برای ورود به هر مسئولیتی صداقت در رفتار و گفتار را سرلوحه فعالیت‌های خود قرار دهند بی‌شک در پایان آن مسئولیت هم صادقانه عمل خواهد کرد

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حجت‌الاسلام نقوی در ادامه بر لزوم تشکیل نهادها و سازمان های فرهنگی جهت ترویج فرهنگ صحیح دینی در سطح جامعه بیان داشت: سازمان تبلیغات اسلامی از جمله نهادهایی است که با هدف اعتلای فرهنگ نغز و پربار اسلام راستین و تبلور حیات معنوی و تعیین و ترویج شاخص های اعتقادی، بنیاد نهاده شد.

علی زمانی فرماندارشهرستان خرم بید نیز خواستار استفاده از ظرفیت های موجود این شهرستان از سوی حجت‌الاسلام موحد شد و اظهار داشت: استفاده از نقاط قوت و رفع نقاط ضعف و همچنین بهره برداری از ظرفیت هیئت های مذهبی و مساجد و همچنین مراکز و موسسات قرآنی که توسط رییس قبلی اداره تبلیغات اسلامی نور فراهم شده در ارتقای سطح کیفی و کمی فعالیت های فرهنگی و دینی کمک موثری خواهد کرد.

در پایان این جلسه با حکم مدیر کل تبلیغات اسلامی استان فارس حجت‌الاسلام سید مهدی میرقادری (موحد) به‌عنوان رییس اداره تبلیغات اسلامی خرم بید معرفی و از زحمات حجت‌الاسلام هاشمیان پور تقدیر وتشکر شد.