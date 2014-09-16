به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: دولت ترکیه در حال بررسی ایجاد منطقه بسته در مرزهای جنوبی این کشور است.

وی با اعلام این خبر افزود: مرزهای جنوبی ترکیه در معرض خطر گروه داعش قرار دارند و دولت ترکیه درباره ضروری بودن ایجاد منطقه بسته در این مرزها تصمیم گیری خواهد کرد.

ترکیه اعلام کرده است در ائتلاف جهانی مبارزه با داعش حضور دارد اما این حضور شامل اعزام نیرو یا کمک لوجستیک نمی شود.

اظهارات نخست وزیر ترکیه درباره ایجاد منطقه بسته نظامی در حالی مطرح می شود که این کشور از آغاز بحران سوریه در سال 2011 تاکنون حامی گروه های تروریستی و مسلح در سوریه بوده است و آنکارا مرزهای خود را برای ورود به سوریه به روی تروریست ها گشوده است.