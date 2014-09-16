به گزارش خبرنگار مهر از وین، مجید تخت روانچی معاون اروپا و آمریکای وزارت امورخارجه کشورمان پیش از عزیمت به نیویورک برای شرکت در دور جدید گفتگوهای هسته ای ایران و 1+5، در سوئیس با ایو روسیه معاون وزارت خارجه این کشور دیدار کرد.

این دیدار در چارچوب رایزنی های مستمر سیاسی بین ایران و سوئیس برگزار شد. علاوه بر مرور روابط فیمابین یکی از موضوعات اصلی این گفتگو اوضاع سوریه و همچنین بررسی راه های کمک به آسیب دیدگان این کشور بود.

در خاتمه دیدار دو طرف بر ادامه گفتگوهای هسته ای بین ایران و گروه 1+5 تا حل و فصل موضوع تاکید کردند.