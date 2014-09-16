عبدالرضا فولادوند در گفتگو با خبرنگار مهر با بيان اينكه در سال تحصیلی جديد 282 هزار دانش آموز با 26 هزار کادر آموزشی آماده فراگیری دروس می‌شوند، اظهار داشت: دانش آموزان استان در سال تحصیلی جاری در سه هزارو 500 آموزشگاه به تحصیل خواهند پرداخت.

وي با بيان اينكه پروژه مهر از 13 سال پیش با تشکیل پنج کمیته اجرا شده است، بيان كرد: کمیته های ساماندهی نیروی انسانی، تعمیر و تجهیز، توجیه و تبلیغ، نظارت و ارزیابی و تایید صلاحیت ها تشکیل شد که برای این کمیته ها شرح وظایفی مشخص شده است.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان با بيان اينكه در راستاي اجراي پروژه مهر سه جلسه تشكيل شد كه حاصل اين جلسات 34 مصوبه كاربردي بود، ادامه داد: رابط پروژه مهر براي تمامي مناطق استان تعيين و براي رابطان جلسه توجيهي تشكيل شد.

فولادوند با بيان اينكه مشكلات موجو د در مناطق استان جمع بندي و در جلسه ستاد استان طرح شد، عنوان كرد: اعتباري به مبلغ 200 ميليون ريال براي دبيرخانه پروژه مهر شهرستان ها، مناطق و نواحي اختصاص داده شد.

وي با بيان اينكه يك ميليارد و 500 ميليون ريال اعتبار سرانه تعمير و تجهيز جزیی، اساسی و ضروری مدارسي كه نیاز دارند بين مناطق 19 گانه استان همدان توزيع شده است، ادامه داد: با ساخت 15 باب آموزشگاه و 30 كلاس از محل طرح بركت و خيرين در استان موافقت شده است.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان با بيان اينكه با همكاري اداره كل نوسازي استان 19 مدرسه در استان همدان مقاوم سازي شد و دانش آموزان مدارس نيازمند بازسازي به مدارس ديگري منتقل شدند، افزود: 73 هزار 125 جلد دفترچه دانش آموزي به منظور تامين لوازم التحرير دانش آموزان نيازمند در مناطق محروم توزيع شد.

عبدالرضا فولادوند با بيان اينكه جلسه بررسي وضعيت نيروي انساني تمامي مناطق استان در راستاي بررسي كمبود ها و نيروي مازاد و برنامه ريزي براي رفع كردن مشكل نيروي انساني برگزار شد، عنوان كرد: شش جلسه با هدف بررسي مشكلات و معضلات نيروي انساني استان همدان از نظر كمبود و مازاد نيروي انساني تشكيل شد.

وي با بيان اينكه 75 ميليون 680 هزار ريال لوازم ورزشي خريداري و بين مدارس مناطق مختلف توزيع شد، اظهار داشت: در تابستان امسال 900 ميليون ريال در راستاي تجهيز هنرستان هاي استان هزينه شد.

مديركل آموزش و پرورش استان همدان با بيان اينكه هشت ميليارد و 150 ميليون ريال اعتبار براي خريد تجهيزات مورد نياز در هنرستان ها از وزارت آموزش و پرورش جذب شد، عنوان كرد: مراسم بازگگشايي مدارس در تاريخ اول مهر ماه در مدرسه علامه حلي 2 با حضور مسئولان استاني و شهرستاني برگزار خواهد شد.