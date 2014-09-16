به گزارش خبرنگار مهر، پروژه های، مجموعه استخر شنا و سالن تیراندازی با زیربنای 5 هزار و 400 مترمربع که در مجتمع ورزشی فرهنگی کارگران کشور مستقر در کلاک کرج ساخته شده است، امروز با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و نمایندگان مردم کرج در مجلس شورای اسلامی و تنی چند از مسئولان ارشد استان البرز افتتاح شد.

علی ربیعی در حاشیه این افتتاحیه در جمع خبرنگاران گفت: اختصاص بخشی از امکانات ورزشی کارگران کشور به بازنشستگان و فرزندان آنان از جمله برنامه های این وزارتخانه است.

وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی در ادامه اظهار داشت: این وزارتخانه برنامه های متعددی برای ساماندهی کارگران بازنشسته و خدمات در زمینه سفرهای ارزان این قشر در دستور کار دارد.

ربیعی در پایان خاطرنشان کرد: موضوع تامین مسکن کارگران از دیگر مواردی است که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی آن را در برنامه کاری قرار داده است.



گفتنی است؛ مجموعه استخرشنای این مجتمع ورزشی دارای سونا، جکوزی، تونل مه، حوضچه آب سرد، سالن بدنسازی و استخر آموزشی شنا است برای احداث این دو پروژه که عملیات ساخت آنها از سال 90 آغاز شده بود، 65 میلیارد ریال از محل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده است.



مجموعه ورزشی کارگران دارای سالن های مختلف ورزشی است که بخشی از مسابقه های کشوری در رشته های مختلف همه ساله در این مجموعه برگزار می شود.







